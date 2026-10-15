العراق يبدأ برحلات بحرية عبر الخليج العربي

وقال مدير للنقل البحري التابعة للوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الوزارة تستعد لتسيير أولى الرحلات التجارية للناقل الوطني البحري عبر ، انطلاقاً من ميناء جبل علي باتجاه "، منوهاً بأن "الخطوة تمثل عودة لتفعيل أحد المسارات البحرية التي توقفت عن العمل منذ عقود".وذكر أن "إعادة تشغيل هذا الخط، تأتي ضمن توجه الوزارة للنهوض بواقع وتوسيع نطاق عمل الأسطول الوطني، بما يعزز مساهمته في نقل البضائع ويدعم النشاط التجاري، فضلاً عن توفير خيارات نقل أكثر تنافسية من حيث الأسعار وتسهيلات الإجراءات، إلى جانب تحسين مستويات السلامة والكفاءة في العمليات البحرية".وأوضح أن "الشركة تعمل أيضاً على تعزيز إجراءات الكشف والتفتيش للسفن التابعة لها والعاملة ضمن ، بالتنسيق مع الهيئة البحرية الملكية الأردنية، للتأكد من كفاءة أطقم السفن وقدرتها على تنفيذ العمليات البحرية وفقاً للمتطلبات الدولية، والتي تأتي لمواكبة متطلبات المنظمات الدولية المعنية بالنقل البحري، وبما يعزز موثوقية الأسطول الوطني ويرفع مستوى السلامة في رحلاته التجارية".وفي السياق ذاته، بين مدير الشركة العامة للنقل البحري، أن " تستعد لنصب بوابات إلكترونية مرتبطة بنظام خاص بهوية البحارة، يتيح إصدار وتجديد بطاقات هوية العاملين في البحر والتحقق من بياناتهم بصورة إلكترونية، وبما ينسجم مع المتطلبات والمعايير المعتمدة دولياً".