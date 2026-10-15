2.88 مليار دولار سنوياً.. باحث يحذر من نزيف أموال العمالة الأجنبية في العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578838-639276489290543498.jpg
2.88 مليار دولار سنوياً.. باحث يحذر من نزيف أموال العمالة الأجنبية في العراق
محليات
2026-10-15 | 04:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
حذّر الباحث المختص في الشأن الاقتصادي بمنظمة أضواء
دجلة
للتخطيط الاستراتيجي، علي كريم إذهيب، من تداعيات ملف العمالة الأجنبية في
العراق
، مشيراً إلى أن الأموال المحوّلة إلى الخارج تمثل تحدياً اقتصادياً، بالتزامن مع استمرار أزمة البطالة بين الشباب العراقيين.
وقال إذهيب، بحسب بيان صحفي، إن تقديرات سابقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صدرت في آذار 2025، أشارت إلى وجود نحو 800 ألف عامل عربي وأجنبي في
العراق
.
وأضاف أن احتساب أجور هؤلاء العمال على أساس 300 دولار شهرياً للعامل الواحد، وفق تقدير افتراضي، يعني أن مجموع الأجور يبلغ نحو 240 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل 2.88 مليار دولار سنوياً.
وفي المقابل، أشار الباحث إلى أن البيانات الرسمية المسجلة لدى
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية لعام 2026 تُظهر وجود نحو 47 ألف عامل أجنبي، مبيناً أن احتساب أجورهم على أساس 300 دولار شهرياً ينتج عنه مبلغ يقدر بنحو 14.1 مليون دولار شهرياً، و169.2 مليون دولار سنوياً.
ولفت إلى أن الفارق بين التقديرات السابقة والأعداد المسجلة رسمياً يثير تساؤلات بشأن حجم العمالة غير المسجلة، وكفاءة أنظمة الإحصاء والتفتيش والرقابة على سوق العمل، داعياً إلى توفير بيانات أكثر دقة وشفافية بشأن أعداد العاملين الأجانب في العراق.
البطالة وتحويل الأموال إلى الخارج
وأوضح إذهيب أن تداعيات هذا الملف لا تقتصر على تحويل جزء من الأجور إلى خارج البلاد، بل تمتد إلى المنافسة على فرص العمل المتاحة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقيين.
وأشار إلى أن تشغيل عمالة أجنبية خارج الأطر القانونية قد يضعف فرص العمالة المحلية، ولا سيما عندما يلجأ بعض أصحاب العمل إلى خيارات أقل كلفة من دون الالتزام بالضوابط المنظمة للتوظيف.
وأضاف أن تحويل الأجور إلى الخارج قد يقلل من الأموال المتداولة داخل الاقتصاد المحلي، ويحد من استفادة الأسواق والقطاعات الإنتاجية والخدمية من هذه المبالغ، بحسب تقديره.
مقترحات لتنظيم سوق العمل
وأكد الباحث أن معالجة الملف لا تعني استهداف العمالة الأجنبية أو الانتقاص من حقوقها، وإنما تنظيم سوق العمل وفقاً للقانون وتحقيق المنافسة العادلة بين العامل العراقي والأجنبي.
ودعا الجهات الحكومية المعنية إلى تشديد الرقابة على إجازات العمل، والتحقق من التزام الشركات بنسب تشغيل العمالة المحلية، فضلاً عن مكافحة العمالة غير المسجلة وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالعاملين في مختلف القطاعات.
كما شدد على أهمية ربط منح إجازات العمل بالحاجة الفعلية للاقتصاد العراقي إلى الخبرات والمهارات الأجنبية، مع إعطاء الأولوية لتوفير فرص العمل للمواطنين متى توافرت الكفاءة المطلوبة.
واختتم إذهيب بالتأكيد على أن ملف العمالة الأجنبية يرتبط بقضايا البطالة واستقرار الأسر العراقية وإدارة الموارد البشرية والمالية، داعياً إلى التعامل معه من خلال بيانات دقيقة وسياسات توازن بين حماية فرص العمل المحلية واحترام حقوق العمال الأجانب.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا أكثر من 300 مليار دولار سنوياً
11:17 | 2026-09-26
الشمري يترأس اجتماعاً لتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية في العراق
10:35 | 2026-09-29
البيت الأبيض يدق ناقوس الخطر: احتيال جمركي يهدد أميركا بخسائر 100 مليار دولار سنوياً
09:57 | 2026-08-15
الجيش الإسرائيلي يطالب بميزانية دفاعية قياسية لعشر سنوات بقيمة 34 مليار دولار سنوياً
12:09 | 2026-07-28
2.88 مليار دولار سنوياً
باحث يحذر من نزيف أموال العمالة الأجنبية في العراق
إدارة الموارد البشرية
الشؤون الاجتماعية
الشباب العراقي
إدارة الموارد
السومرية نيوز
وزارة العمل
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
36.81%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
22.95%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
22.37%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
محليات
17.87%
03:25 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
03:25 | 2026-10-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
التعليم تعلن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وتكشف عدد المقبولين في الهندسة
05:17 | 2026-10-15
التعليم تعلن نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2026-2027
05:03 | 2026-10-15
النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية كركوك متلبساً باقتراف جريمة الرشوة
04:51 | 2026-10-15
سعر صرف الدولار يرفع رسم الجواز الإلكتروني إلى 101 ألف دينار
04:22 | 2026-10-15
التربية تعلن ضوابط استضافة طلبة المدارس المسائية في المدارس الصباحية للدراسة المهنية
04:20 | 2026-10-15
اليوم.. إعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية
03:45 | 2026-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.