العثور على مواد متفجرة واسلحة وعبوات واعتدة داخل احدى الحسينيات بالرصافة

وذكر المصدر لـ ، أن "قوة امنية وخلال واجب امني لتفتيش الدور والحسينيات والمساجد وبناءً على معلومات تم تفتيش الامام الحجة ضمن منطقة السعادة في جانب ، وبعد التفتيش الدقيق عثر على المواد المذكورة ادناه مخبأة داخل غرف وسراديب مغلقة ومحكمة داخل الحسينية، وتم اعتقال مفوض مكلف بواجب حماية الحسينية".وأشار الى ان "المواد المضبوطة، هي:1- مسطرة عبوات عدد122- حشوات عبوه عدد63- رمان مختلف عدد 54- عبوات ناسفه مختلفة عدد (9 )5- لغم عدد16- حشوات قاذفه عدد 257 - صاروخ قاذفه عدد 258 - قنابر هاون عدد29- صاروخ أشخاص عدد 1410 - سبطانة BKC عدد211- شاجور مختلف عدد 3512 - حاويات عتاد مختلف ( لوك) 30 مختلف13- حاويات مختلفة عدد1214- عتاد عيار 23 ملم عدد 10015 - عتاد مختلف عدد100016- ركائز صاروخ مختلفةودروع أشخاص وخوذ واجهزة مناداة مختلفة خشب فارغ عدد3"، مشيراً الى انه "تمً تسليم المواد اعلاه الى الهيئة التحقيقية في ".