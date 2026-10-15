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العثور على مواد متفجرة واسلحة وعبوات واعتدة داخل احدى الحسينيات بالرصافة

محليات

2026-10-15 | 09:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العثور على مواد متفجرة واسلحة وعبوات واعتدة داخل احدى الحسينيات بالرصافة
220 شوهد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على مواد متفجرة واسلحة وعبوات واعتدة داخل احدى الحسينيات بالرصافة.

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قوة امنية وخلال واجب امني لتفتيش الدور والحسينيات والمساجد وبناءً على معلومات موكدة تم تفتيش حسينية الامام الحجة ضمن منطقة السعادة في جانب الرصافة، وبعد التفتيش الدقيق عثر على المواد المذكورة ادناه مخبأة داخل غرف وسراديب مغلقة ومحكمة داخل الحسينية، وتم اعتقال مفوض مكلف بواجب حماية الحسينية".
وأشار الى ان "المواد المضبوطة، هي:
1- مسطرة عبوات عدد12
2- حشوات عبوه عدد6
3- رمان مختلف عدد 5
4- عبوات ناسفه مختلفة عدد (9 )
5- لغم عدد1
6- حشوات قاذفه عدد 25
7 - صاروخ قاذفه عدد 25
8 - قنابر هاون عدد2
9- صاروخ أشخاص عدد 14
10 - سبطانة BKC عدد2
11- شاجور مختلف عدد 35
12 - حاويات عتاد مختلف ( لوك) 30 مختلف
13- حاويات مختلفة عدد12
14- عتاد عيار 23 ملم عدد 100
15 - عتاد مختلف عدد1000
16- ركائز صاروخ مختلفة
ودروع أشخاص وخوذ واجهزة مناداة مختلفة صندوق خشب فارغ عدد3"، مشيراً الى انه "تمً تسليم المواد اعلاه الى الهيئة التحقيقية في قياده عمليات بغداد".
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