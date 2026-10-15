الحكومة اليمنية: قتلى وجرحى في استهداف مقر إقامة الرئيس اليمني في عدن

وقالت في حكومة اليمني: "استهداف قصر المعاشيق في عدن بعدد من الصواريخ".وأكدت في بيان أن " وأعضاء الحكومة بخير".وأضافت: "مقتل اثنين من المرافقين جراء هذا الاستهداف".وانتشرت على منصات إخبارية مقاطع فيديو وصور توثق ما قالت إنها لحظة استهداف قصر المعاشيق الذي يعتبر المقر الرئيسي لإقامة وعمل الرئيس اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.ويعتبر هذا الاستهداف من العمليات الحوثية النوعية غير المسبوقة مقارنة بالأهداف التي طالتها أسلحة الحوثيين خلال فترة التصعيد المستمر حاليا منذ عملية انطلاق عملية "فجر " والتي أطلقتها الحكومة اليمنية بدعم من قوات لدعم في اليمن.ولم تتضح حتى هذه اللحظة فيما لو تعرض الرئيس العليمي لأي أذى ولا حتى لو كان في الحقيقة متواجدا خلال الحادثة.هذا وقد ذكر الحوثيون في بيان سابق لهم بأنهم استهدفوا قصر المعاشيق خلال اجتماع ضم ضباط سعوديين، وأكد مصدر عسكري حوثي لوكالة "سبأ" في أنه تم استهداف مقر عمليات عسكرية في عملية قصر المعاشيق.