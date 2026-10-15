جرس البرلمان يقرع لدعوة الأعضاء لدخول جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية

وقال مراسل ، إن "جرس قرع لدعوة الأعضاء لدخول جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية".وفي وقت سابق، وصل رئيس علي فالح ورئيس الجمهورية والمرشحين لمنصب نائب ومرشحي الوزارات الشاغرة والمستحدثة إلى لحضور جلسة استكمال التشكيلة الوزارية.