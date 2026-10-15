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قرار جديد من البنك المركزي يخص دولار المسافرين
محليات
2026-10-15 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,798 شوهد
أصدر
البنك المركزي العراقي
، اليوم الخميس، قراراً جديداً يخص دولار المسافرين.
وذكر بيان للبنك ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
البنك المركزي العراقي
اعلن عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة، لمنح المسافرين المبلغ المخصص لهم والبالغ (2000) دولار أمريكي كل شهرين، وبواقع (6) مرات سنوياً كحد أقصى".
وأكد البنك أن "تنفيذ هذا القرار سيبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026"، مشيراً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية الحصول على العملة الأجنبية وضمان وصولها للمستحقين وفق الضوابط المعلنة سابقاً".
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