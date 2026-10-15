قرار جديد من البنك المركزي يخص دولار المسافرين

وذكر بيان للبنك ورد لـ ، أن " اعلن عن تطبيق آلية تنظيمية جديدة، لمنح المسافرين المبلغ المخصص لهم والبالغ (2000) دولار أمريكي كل شهرين، وبواقع (6) مرات سنوياً كحد أقصى".وأكد البنك أن "تنفيذ هذا القرار سيبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026"، مشيراً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية الحصول على العملة الأجنبية وضمان وصولها للمستحقين وفق الضوابط المعلنة سابقاً".