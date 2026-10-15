ال ميرزا: مشروع مجاري حي النداء في النجف يتضمن شبكات بطول 485 كم

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "مدير عام للمجاري، آل ، تفقد سير الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري حي النداء بمحافظة الأشرف، للاطلاع على نسب الإنجاز ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ فقرات المشروع".وتابعت، أن "المشروع يُعد من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تطوير البنى التحتية لقطاع المجاري في المحافظة، من خلال تنفيذ شبكات للصرف الصحي بطول 295 كم، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 190 كم، فضلاً عن إنشاء محطة رفع".وأضافت أن "المشروع يسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي والصحي، والحد من تجمعات المياه، وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين".وأشارت المديرية إلى أن "هذه المتابعة تأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية على المشاريع، ومعالجة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، وضمان إنجاز الأعمال وفق المواصفات المطلوبة، بما ينسجم مع خطط تطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة".