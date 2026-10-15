السجن 6 سنوات بحق أمين صندوق بمصرف الرافدين

أعلن ، الخميس، عن صدور حكم بالسجن 6 سنوات بحق أمين بمصرف بتهمة الاختلاس.

وجاء في بيان للجلسة، "أصدرت محكمة جنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أحد الموظفين العاملين في ".

وأضاف البيان "قام المدان بالتلاعب في حسابات زبائن التوفير (الأفراد) وذلك بالاستحواذ واختلاس مبالغ مالية من أرصدتهم مستغلاً وظيفته كأمين "، مردفا "صدر الحكم بحقه استناداً إلى أحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات، كما ألزمت المحكمة المدان بإعادة الأموال المختلسة".