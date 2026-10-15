الباوي بشأن استكمال التشكيلة الوزارية: خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي

وقال الباوي في بيان، "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية متمنياً للسادة رئيس وأعضاء التوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية وأن تكون هذه الخطوة منطلقاً لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول بما يسهم في تلبية تطلعات أبناء شعبنا العراقي الكريم".

وأضاف أن "استكمال التشكيلة الوزارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والمضي في تنفيذ البرامج الحكومية ومواجهة التحديات وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق التنمية الشاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وكان صوت، مساء الخميس، على استكمال التشكيلة الوزارية بالتصويت على نواب وعدد من الوزراء.