تحالف العزم: استكمال الاستحقاقات الوزارية يسهم في دعم عمل الحكومة

اعتبر تحالف العزم، الخميس، أن استكمال الاستحقاقات الوزارية يسهم في دعم عمل الحكومة وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.

وجاء في بيان للتحالف، "التقت الهيئة القيادية لتحالف العزم وعدد من نواب التحالف، وزيري التخطيط والثقافة، لتقديم التهاني بمناسبة تسنمهما منصبيهما ونيلهما ثقة ".

وأعرب التحالف عن "شكره وتقديره لدولة رئيس ورئاسة مجلس النواب والكتل السياسية على جهودهم وتعاونهم في استكمال الاستحقاقات الوزارية، بما يسهم في دعم عمل الحكومة وتعزيز أداء مؤسسات الدولة".



وأكد اللقاء وفق البيان "أهمية اضطلاع الوزيرين بمسؤولياتهما في خدمة المواطنين وتطوير أداء الوزارتين".

وكان مجلس النواب صوت، مساء الخميس، على استكمال التشكيلة الوزارية بالتصويت على نواب وعدد من الوزراء.