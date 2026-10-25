أكثر من ألف متظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء ذكرى تشرين (صور)

ورفع المشاركون الأعلام العراقية ورددوا شعارات تستعيد ذكرى الاحتجاجات التي انطلقت عام 2019، والتي عُدّت من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ الحديث.وفي السياق، وزعت القوات الأمنية المياه على المتظاهرين في ، فيما شهدت الساحة احتكاكاً بين المتظاهرين والقوات الأمنية، من دون ورود تفاصيل إضافية بشأن ملابساته.وكانت قد أعلنت اتخاذ تدابير لتنظيم التظاهرات وتأمين محيطها، تضمنت منع حركة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، مع إبقاء الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام المارة وحركة السير.