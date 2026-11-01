خبر سار للمتقاعدين

وقال معاون رئيس الوطنية حسام ، في بيان تابعته ، إنه "بتوجيه وزير المالية، ، تم استكمال اجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني 2026".واضاف "تم ارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال اجراءات الصرف".