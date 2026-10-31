شرطة البصرة تكشف حقيقة غرق زورق في شط العرب

وجاء في بيان للقيادة، "تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن غرق زورق في ، وما تضمنته من ادعاءات بوفاة (18) شخصاً وفقدان شاب آخر"، مؤكدةً أن "ما نُشر بهذا الشأن عارٍ عن ولا يستند إلى معلومات رسمية".

ودعت القيادة إلى "توخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول المعلومات غير الموثقة لما تسببه من إرباك وقلق لدى المواطنين".