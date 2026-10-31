العراق يمنح الأردنيين سمات الدخول عند الوصول

أفاد مصدر مطلع، مساء السبت، أن بدأ بمنح سمات الدخول عند الوصول للأردنيين.

وقال المصدر في حديث لـ ، "البدء بمنح سمات الدخول للاردنيين عند الوصول بمنحهم زيارة 30 يوما". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.