تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شخص باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة وحسب المعلومات انه يعاني من ضغوط نفسية بسبب وفاة والده".

وفي حادث آخر، قال المصدر "انتحار طالبة سادس اعدادي باسلوب اطلاق النار على نفسها داخل دارها ضمن منطقة الدورة".