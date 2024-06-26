بلقيس فتحي غير مرغوب بها في السعودية.. ما القصة؟ 

تصريحات صادمة أدلت بها بلقيس فتحي في المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين، وقالت إنها لا تعلم سبب إستبعادها عن موسم الرياض وطلبت من الصحافيين توجيه السؤال للمسؤولين عن المهرجان السعودي الضخم. وأشارت إلى أن أكثر المتابعين الإلكترونيين لها هم سعوديين.ويبدو أن كلام بلقيس لم يعجب عدد كبير من السعوديين، فأطلق نشطاء حملة "تبليك بلقيس" لحظر حساباتها بسبب تصريحها وطالبوا بعدم دخولها السعودية وتوفيف جميع أعمالها هناك. كما أشار البعض إلى أن بلقيس ليس لديها جمهور كبير في المملكة العربية، فكتب أحدهم: "مشكلتك الى الآن لم تستوعبي ان جماهيريّتك ضعيفة وليس لك قبول لدى الخليجيين بشكل عام، موسم الرياض استقطب كافة النجوم وأعطاك مساحة تغنّي "دا اللي حصل" الاغنية التي نجحت لأنها كانت للراحل "طلال مداح"، اما بقية الحفلات فأنتي تعرفين كم من الجمهور يخرج من المسرح امام عينيك عندما يبدأ دورك".فيما دافع عنها نشطاء آخرون معتبرين أنّها لم ترتكب أي خطأ. وما قالته واقعي وموضوعي، فهي لم تتهجّم على المنظمين بل توجهت لهم بالسؤال. فكتب ناشطة: "فنانه عندها جمهور سعودي خطير لايستهان فيه وفنانه مُقدرة و واعية لحجم وفخامة هالجمهور ومستحيل بلقيس تغلط على جمهورها واحبابها بالسعوديه ( السعودي دائماً في الاعالي والسعودي دائماً في الصف الامامي) .. فنانة ماشفنا ولا سمعنا منها الا كل حب".