7 مخاطر صيفية تهدد حياة الأطفال.. على الأمهات معرفتها

ونقلت صحيفة "ميرور" عن هيلين وول، الطبيبة العامة والمديرة السريرية للصحة السكانية في NHS Greater Manchester، قولها إن عددا من المخاطر يمكن أن تهدد صحة الصغار في الموسم الحار.وعددت المختصة المخاطر التي يجب أن يكون الناس على دراية بها، وتتضمن:1- الغرققالت الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة (RLSS) إن بوصتين فقط من الماء يمكن أن تكون كافية لإغراق طفل صغير، لذا من المهم عدم ترك الأطفال دون مراقبة، فضلا عن خطر التعرض لصدمة الماء البارد عند السباحة في المياه المفتوحة.2- ضربة الشمسقد يستمر الأطفال في الجري عندما يكون الجو حارا، دون ملاحظة العلامات المبكرة لضربة الشمس التي يمكن أن تهدد حياتهم. وقد تظهر عليهم علامات مثل التعب أو الدوار أو تشنجات العضلات.وقالت وول إنه إذا لم يشعروا بالتحسن بعد 30 دقيقة من الذهاب إلى مكان أكثر برودة، فيجب طلب المساعدة الطبية.3- الصداع النصفييسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس صداعا مؤلما، وشرحت: "10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما، يعانون من الصداع النصفي، وما يصل إلى 28% من المراهقين يصابون به".وتابعت: "إذا كان طفلك يعاني من صداع مؤلم حقا، فقلل من الضوضاء إلى الحد الأدنى، وامنحه الكثير من السوائل والأيبوبروفين والباراسيتامول، والتي يمكن أن يتناولها بالتناوب كل 4 ساعات".4- التسمم الغذائيترتفع حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف، فقد لا يهتم الناس كثيرا بما يأكلون، ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة به من البالغين، كما تكثر حفلات الشواء تحت أشعة الشمس، وبالتالي قد لا يتم طهي الطعام جيدا.وقالت وول: "يمكن للبكتيريا المنقولة بالغذاء، مثل الليستيريا والسالمونيلا، أن تجعل الأطفال في حالة سيئة للغاية"، مضيفة أنه من المهم الحفاظ على رطوبة جسم الأطفال إذا كانوا يعانون من الإسهال أو التقيؤ.5- الحروقينبغي استخدام كريم الشمس والقبعات لمنع حروق الشمس لدى الأطفال، ويجب تطبيقه كل ساعتين وكلما تركوا الماء.6- الجفافقد يؤدي الوجود في الطقس الحار إلى إصابة الأطفال بالجفاف إذا لم يشربوا الكثير من السوائل، وتشمل علاماته: التعب والدوخة والعينين الغائرتين، مشيرة إلى أنه بحلول الوقت الذي يشعر فيه الطفل بالعطش، يكون الجفاف قد بدأ بالفعل.7- طفح الحرارةيتعرق الأطفال أكثر من المعتاد أثناء الطقس الحار، ويتشكل الطفح الجلدي عندما تنسد الغدد العرقية، موضحة أنه على الرغم من أنه يسبب الحكة إلا أنه ليس خطيرا، ونصحت بمحاولة إبقاء الطفل باردا إذا كان يعاني من طفح حراري.