لبنان يتصدر وهذا مركز العراق.. قائمة بالبلدان العربية الأكثر طولاً للقامة

ورتبت دراسات حديثة قائمة الشعوب العربية الأكثر طولا، حيث حصد لبنان المركز الأول من حيث الرجال والنساء بأنهم الأطول مقارنة بالشعوب العربية الأخرى ليصل طولهم الى (176 سنتمترا)، فيما جاءت السعودية بالمركز الثاني بواقع (174 سنتمترا)، لتليها سوريا (173 سنتمترا)، وجاء المغرب بالمركز الرابع (172 سنتمترا)، والخامس تونس (172 سنتمترا)، وبعدها الجزائر (172 سنتمترا)، ومن ثم ليبيا (171 سنتمترا)، لتأتي مصر بالمركز الثامن (170سنتمترا).وحصد العراق المركز الأخير (التاسع) بين الدول العربية الأكثر طولاً، حيث صنف رجال ونساء العراق على انهم الأقصر بين الشعوب العربية ليصل متوسط طولهم الى (165 سنتمترا).الترتيب على النحو الاتي:1- لبنان (176 سنتمترا)2- السعودية (174 سنتمترا)3- سوريا (173 سنتمترا)4-المغرب (172 سنتمترا)5- تونس (172 سنتمترا)6- الجزائر (172 سنتمترا)7- ليبيا (171 سنتمترا)8- مصر (170سنتمترا)9-. العراق (165 سنتمترا)ماذا عن "البلدان الأجنبية"وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهولنديين ما زالوا أطول الشعوب، من حيث القامة، لأن متوسط طول الرجل في البلاد هو 1.82.أما متوسط القامة لدى النساء في هولندا فهو 1.69 متر، لكن طول الهولنديين بدأ في التراجع منذ نحو عقدين من الزمن.وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في البلد الأوروبي، أن من ولدوا بالبلاد سنة 2001، كانوا أقصر طولا ممن رأوا النور سابقا في 1980.وأوردت الأرقام، أن الرجال الذين ولدوا في هولندا في سنة 2001، كانوا أقصر بسنتيمتر واحد في المتوسط، مقارنة بمن ولدوا في عام 1980.أما النساء اللائي ولدن بهولندا في سنة 2001، فكن أقصر بـ1.4 سنتيمتر في المتوسط، مقارنة بمن ولدن في البلد الأوروبي عام 1980.ويرجح الخبراء أن يكون هذا التراجع في متوسط الطول ناجما بالأساس عن دخول مهاجرين إلى البلاد من مناطق أخرى، لا يتمتع أهلها بطول القامة الكبير.ويشير خبراء الصحة أيضا، إلى الدور المهم الذي تلعبه التغذية، فيما بات الجيل الجديد أكثر إقبالا على الوجبات السريعة والطعام غير الصحي.وأوردت "ديلي ميل"، أن الرجال الهولنديين تفوقوا في طول القامة على نظرائهم في مونتينيغرو (الجبل الأسود) وإستونيا والبوسنة، وهو تفوق أحرزته الهولنديات بدورهن على باقي نساء العالم.أما أقصر الرجال من حيث طول قامة على مستوى العالم فهم مواطنو تيمور الشرقية، في حين أن أقصر النساء هن مواطنات غواتيمالا.وأظهرت الدراسة أن شعوبا تمكنت من إضافة سنتمترات قليلة إلى قامتها، بينما فقدت دول أخرى سنتمترات وتراجعت عشرات المراتب على قائمة الشعوب الأطول قامة في العالم.فقد تراجع الرجل الأميركي من المرتبة الثالثة لأطول رجال العالم قبل 100 عام إلى المرتبة 37 حسب الترتيب الجديد، وتراجعت المرأة الأميركية من المركز الرابع إلى المركز 42 عالميا.واستطاعت دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية أن تكون أطول مما كانت عليه قبل قرن من الزمان.