شقيقة طليقته تمنعه من رؤية أطفاله.. ما قصّة زوج آيتن عامر السابق؟

وكتب مدير التصوير محمد عز العرب عبر حسابه الخاص: "يعني تسمع واحدة من الخالات وأنت بتكلّم ابنك اللي بتدعي العقل... وأنها بتفهم في الأصول بتقول لبنتك هو أخوكي ما بيسلّمش عليه ليه يرد بخوف بكلّم بابا". وأضاف: "فبيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل التواصل بولادك وتقوللي إهدى".وكان محمد قد كتب عبر حسابه الرسمي في التطبيق رسالة غامضة كشف من خلالها عن منعه من رؤية طفلَيه بعد طلاقه من آيتن عامر، من دون أن يذكر اسم الشخص الذي وجّهها إليه. وقال في منشوره: "حسبي الله ونِعم الوكيل... في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدّهم وجدّتهم وكل عائلتهم... ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين".وجاءت رسالة محمد عز العرب بالتزامن مع الذكرى الأولى لطلاقه من الممثلة آيتن عامر حيث تمّ إعلان الطلاق رسميّاً في 4 آب عام 2023، وذلك بعد ثماني سنوات من الزواج الذي إحتفلا به في تاريخ 23 تموز من عام 2015.