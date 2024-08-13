باليوم العالمي للعسر.. أشهر الشخصيات الفنية التي تستخدم يدها اليسرى

وقد تم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بهم بعد سنوات من التهميش والتحيز الذي تعرضوا له.وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 1992 بدعوة من نادي العُسر، وهي منظمة عالمية تأسست لدعم حقوق الأشخاص العُسر الذين تعرضوا لقرون من التهميش والإجبار على استخدام اليد اليمنى.القائمة التالية ترصد 10 مشاهير يستخدمون يدهم اليسرى في كل شيء:الأمير ويلياميُعتبر الأمير ويليام نموذجا مثالياً لكيفية تناسق المرء الأعسر مع البروتوكولات الملكية الصارمة.ففي أثناء جولاته الرسمية، مثل جولة اليوبيل البلاتيني للملكة، كان يلوح للحشود بيده اليسرى بحرية، وهو ما يتوافق مع قواعد البروتوكول الملكي التي تشجع على استخدام اليد المهيمنة.كيانو ريفزرغم أننا اعتدنا رؤيته وهو يؤدي حركات أكروباتية قوية بيده اليمنى في سلسلة أفلام "ماتريكس"، إلا أن النجم كيانو ريفز في الواقع أعسر.وهذه الصورة له وهو يوقع على سيارة في مهرجان صندانس، حيث يستخدم يده اليسرى، كدليل واضح على ذلك.هذه المفاجأة الطريفة تذكرنا بأن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها عن الممثلين المفضلين لدينا، وأن الحياة الشخصية للفنان قد تختلف كثيراً عن الشخصيات التي يجسدها على الشاشة.أوبرا وينفريأوبرا وينفري، المرأة الأكثر نفوذاً في الإعلام، ليست مجرد أيقونة بل هي أيضاً عضوة في نادي العُسر.وبثروتها الطائلة التي تقدر بمليارات الدولارات، تثبت وينفري أن العسر لا يحد من النجاح.إنها مثال حي على أن الإصرار والعمل الجاد هما مفتاح تحقيق الأحلام، بغض النظر عن أي تحديات قد تواجهنا.ليدي غاغاعندما تغني ليدي غاغا أغنيتها الشهيرة "ولدت هكذا"، قد تكون أكثر من مجرد إعلان عن القبول الذاتي، فربما تكون تشير أيضاً إلى كونها عسراء.إنها واحدة من العديد من الشخصيات المبدعة التي تستخدم اليد اليسرى، مما يدعم الفكرة الشائعة حول العلاقة بين العسر والإبداع.هذه الفكرة ليست جديدة، فقد ارتبطت اليد اليسرى بالإبداع والفرادة في العديد من الثقافات عبر التاريخ.جاستن بيبراكتشف جاستن بيبر، النجم الكندي الشهير، أنه أعسر حين بدأ رحلته مع العزف على الجيتار.حاول في البداية استخدام الجيتار لليد اليمنى، لكنه سرعان ما وجد نفسه أكثر ارتياحاً عند العزف بيده اليسرى.وقد صرح بيبر بأن والدته لاحظت هذه الموهبة لديه، فاشترت له جيتاراً مخصصاً للعُسر ليبدأ مسيرته الفنية.هذه القصة تظهر لنا كيف أن العسر قد يكون عاملاً مساعداً على تطوير المواهب الفنية والإبداعية.أنجلينا جوليتشتهر أنجلينا جولي، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، بأدوارها القوية وعملها الإنساني المكثف في جميع أنحاء العالم.ورغم شهرتها الواسعة، إلا أن جانبًا من حياتها الشخصية يبقى بعيدًا عن الأضواء، وهو كونها عسراء.لا يلاحظ ذلك سوى المقربون منها ومن عملوا معها بشكل مباشر. هذه التفاصيل الصغيرة تذكرنا بأن النجوم، مثلهم مثلنا، لديهم جوانب خاصة تجعلهم أفرادًا فريدين.توم كروزأذهل توم كروز، النجم العالمي المعروف بأدواره الحركية المثيرة، العالم بأداء مبهر في كل أفلامه.وبالرغم من براعته في تنفيذ الحركات المعقدة، إلا أن القليلون يلاحظون أنه أعسر، حيث يستخدم يده اليسرى في العديد من مشاهد أفلامه، خاصة في سلسلة "مهمة مستحيلة".كيم سو هيونلم يقتصر نجاح النجم الكوري الجنوبي كيم سو هيون على المسلسلات الدرامية الشهيرة مثل "حلم الشباب" و"القمر الذي يحتضن الشمس"، بل تعدت شهرته إلى العالمية بفضل أدائه المميز في مسلسل "괜찮아, 사랑이야" (بخير، أن تحب).وأضافت براعته في استخدام اليد اليسرى لمسة فريدة إلى أدائه، مما جعله أيقونة للشباب في آسيا.كما توجت مسيرته الفنية بالعديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جوائز باكسانغ وجائزة بلو دراغون.هذه الإنجازات تجعل من كيم سو هيون نموذجاً يحتذى به للشباب الطموحين.مينيومينيو، بصفته مغني الراب الرئيسي في فرقة SEVENTEEN، ليس فقط صوتاً قوياً بل هو أيضاً مثال على الموهبة الفنية المتعددة الأوجه.فإضافة إلى براعته في الكلمات والإيقاع، يتميز مينيو بكونه أعسراً، مما يضيف لمسة فريدة إلى أدائه على المسرح.هذه الميزة الشخصية، إلى جانب مظهره الجذاب وشخصيته الكاريزمية، جعلت منه أيقونة للشباب في كوريا الجنوبية والعالم.شين هاريرغم أننا رأينا بارك شين هاي في دور الطبيبة الماهرة التي تستخدم يمينها ببراعة في مسلسلها الأخير "دكتور سلَمب"، إلا أن الحقيقة مفاجئة، فالنجمة الكورية الشهيرة هي في الواقع عسراء.هذه المفاجأة تذكرنا بأن الفنانين قد يقدمون أدواراً تتطلب مهارات لا يمتلكونها في الحياة الواقعية.كما أنها تبرز موهبتها الرياضية، حيث تشتهر بكونها شغوفة بفريق البيسبول "كيا تايغرز" وبراعتها في رمي الكرة بيدها اليسرى.