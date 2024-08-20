بينها التدخين.. تعرف على الأسباب الرئيسية لعقم الرجال

ووفقا له، أحد الأسباب الرئيسية لعقم الرجال هي دوالي الخصية- توسع الأوردة في كيس الصفن التي تسبب تسخين الخصيتين واضطراب تكوين الحيوانات المنوية.كما يمكن أن تلحق الأمراض التي تنتقل جنسيا، مثل السيلان والكلاميديا والزهري الضرر بالأعضاء التناسلية للرجل وضعف الحيوانات المنوية وقلة عددها.كما لا تتلقى الخصية المعلقة (الخصية غير النازلة) ما يكفي من التغذية والدفء، ما قد يؤدي إلى ضعف تكوين الحيوانات المنوية.ويمكن أن تسبب الاضطرابات الهرمونية عقم الرجل أيضا، حيث أن انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون أو هرمونات أخرى يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ما يؤثر أيضا على وظيفة الإنجاب. كما أن التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي قد تكون سببا لعقم الرجل.ويضاف لأسباب عقم الرجال، تناول الكحول والتدخين والمخدرات لأنها تؤثر سلبا في الحيوانات المنوية.ووفقا للطبيب، يجب أخذ العوامل المهنية في الاعتبار، لأن العمل مع المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية والإشعاع يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز التناسلي للرجل.ويقول: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب العقم العمر والإجهاد وسوء التغذية، لأنه مع تقدم العمر ينخفض نشاط الحيوانات المنوية، ما يزيد من خطر العقم. كما أن الإجهاد المستمر يؤثر سلبا في الخلفية الهرمونية، ما يخفض الوظيفة الإنجابية.أما بالنسبة للتغذية، فإن نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية يؤثر سلبا في نوعية الحيوانات المنوية. لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنا".ويضيف: "ليس العقم حكما بالإعدام، لأن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يزيد من فرص الإنجاب. لذلك أنصح الرجال باتباع نمط حياة صحي -الإقلاع عن التدخين، والكحول، والمخدرات واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، والخضوع لفحوص وقائية وبالطبع استشارة الطبيب عند ظهور أولى علامات العقم".