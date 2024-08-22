مدربة تبتكر وسيلة تساعد فتى فلسطينيا فقد يده للعزف على آلة الكمان

في لفتة إنسانية، ابتكرت مدربة على آلة الكمان تدعى سما، وسيلة بسيطة وذكية تساعد فتى فلسطينيا فقد أحد ذراعيه جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ممارسة حلمه بالعزف على الكمان.

حيث ساعدت لحظة إلهام، الشابة سما، بابتكار وسيلة بسيطة ليعيش محمد حلمه مجددا، حيث ربطت قوس الكمان في يده بواسطة منديل من القماش، لتصبح تلك الحركة جسرا بينه وبين أحلامه الممزقة.