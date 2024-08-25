"وقوب زحل" يظهر في السماء

السومرية نيوز – منوعات

شهد الكون فجر الأربعاء الماضي، حدوث وقوب كوكبي تمثل في حجب القمر القريب من طور البدر لكوكب زحل أو ما يسمى "وقوب زحل".

وأمكن رصد هذه الظاهرة من تونس.

ووفق بلاغ للجمعية التونسية لعلوم الفلك، بدأ احتجاب كوكب زحل في حدود الساعة 4 و31 دقيقة و30 ثانية بالتوقيت المحلي واستغرق احتجاب كامل القرص حوالي 40 ثانية.

ونظرا لأن لزحل حلقات فإن بداية استتارها سبقت احتجاب الكوكب بنحو 25 ثانية، واستمرت هذه الحلقات مرئية بعد الاستتار الكامل بنفس القدر المذكور أعلاه.

وانجلى زحل قبيل شروق الشمس في حدود الساعة 5 و30 دقيقة و10 ثوان حسب التوقيت المحلي لتونس وظهرت الحلقات تقريبا في الوقت نفسه.

واختلفت مواقيت الاستتار والانجلاء في مختلف جهات البلاد حسب طول موقع الرصد وعرضه.

ومن المنتظر أن يقع الوقوب القادم لكوكب زحل مساء يوم 4 كانون الثاني 2025 ولن يراه إلا شمال البلاد التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي انتظار يوم 9 كانون الاول 2036 قبيل شروق الشمس، و1 شباط 2037 بعد شروق القمر و24 نيسان 2037 قبيل غروب الشمس، لرصد الوقوبات القادمة، وجميعها تقريبا يستعصي رصدها بالعين المجردة.

كما أنه لن يكون بالإمكان رصد وقوب زحل في ظروف ليلية خالصة قبل تاريخي 28 كانون الاول 2040 و23 تموز 2048.