"وقوب زحل" يظهر في السماء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بـ"حشد" قوات عند الحدود
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498000-638602002604676057.jpg
"وقوب زحل" يظهر في السماء
منوعات
2024-08-25 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
870 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
شهد الكون فجر الأربعاء الماضي، حدوث وقوب كوكبي تمثل في حجب القمر القريب من طور البدر لكوكب زحل أو ما يسمى "وقوب زحل".
وأمكن رصد هذه الظاهرة من تونس.
ووفق بلاغ للجمعية التونسية لعلوم الفلك، بدأ احتجاب كوكب زحل في حدود الساعة 4 و31 دقيقة و30 ثانية بالتوقيت المحلي واستغرق احتجاب كامل القرص حوالي 40 ثانية.
ونظرا لأن لزحل حلقات فإن بداية استتارها سبقت احتجاب الكوكب بنحو 25 ثانية، واستمرت هذه الحلقات مرئية بعد الاستتار الكامل بنفس القدر المذكور أعلاه.
وانجلى زحل قبيل شروق الشمس في حدود الساعة 5 و30 دقيقة و10 ثوان حسب التوقيت المحلي لتونس وظهرت الحلقات تقريبا في الوقت نفسه.
واختلفت مواقيت الاستتار والانجلاء في مختلف جهات البلاد حسب طول موقع الرصد وعرضه.
ومن المنتظر أن يقع الوقوب القادم لكوكب زحل مساء يوم 4 كانون الثاني 2025 ولن يراه إلا شمال البلاد التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي انتظار يوم 9 كانون الاول 2036 قبيل شروق الشمس، و1 شباط 2037 بعد شروق القمر و24 نيسان 2037 قبيل غروب الشمس، لرصد الوقوبات القادمة، وجميعها تقريبا يستعصي رصدها بالعين المجردة.
كما أنه لن يكون بالإمكان رصد وقوب زحل في ظروف ليلية خالصة قبل تاريخي 28 كانون الاول 2040 و23 تموز 2048.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
هذا الاسبوع.. زحل يقرّر قلب الطاولة والأبراج النارية تحت المجهر!
02:00 | 2024-06-29
وقوب
زحل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نور زهير يتعرض لحادث سير خطير في بيروت
أمن
37.13%
17:25 | 2024-08-23
نور زهير يتعرض لحادث سير خطير في بيروت
17:25 | 2024-08-23
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
26.27%
15:55 | 2024-08-25
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
15:55 | 2024-08-25
تفاصيل جديدة حول "كارثة" التاجي.. الزوج قتل العاشق والمعشوقة لـ"غسل العار"
أمن
18.84%
08:43 | 2024-08-24
تفاصيل جديدة حول "كارثة" التاجي.. الزوج قتل العاشق والمعشوقة لـ"غسل العار"
08:43 | 2024-08-24
محافظة بغداد توجه بتعطيل الدوام في دوائرها وأقسامها غد الاثنين
محليات
17.76%
06:09 | 2024-08-25
محافظة بغداد توجه بتعطيل الدوام في دوائرها وأقسامها غد الاثنين
06:09 | 2024-08-25
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
العراق في دقيقة
25-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-25
العراق في دقيقة
25-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-25
Morning Live
كرم العراقيين في اربعينية الامام الحسين (ع) - حلقة ٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-25
Morning Live
كرم العراقيين في اربعينية الامام الحسين (ع) - حلقة ٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
العراق في دقيقة
25-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-25
العراق في دقيقة
25-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-25
Morning Live
كرم العراقيين في اربعينية الامام الحسين (ع) - حلقة ٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-25
Morning Live
كرم العراقيين في اربعينية الامام الحسين (ع) - حلقة ٩٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
اخترنا لك
بشرى سارّة لأصحاب الحسابات المخترقة على "يوتيوب"
13:34 | 2024-08-25
قبل اطلاقه بايام.. معلومات حول ايفون 16 الجديد
10:12 | 2024-08-25
لتسريع حاسوبك.. هل يجب ترقية ذاكرة RAM أو SSD؟
07:04 | 2024-08-24
5 أمور يجب وضعها في الاعتبار عند شراء آيفون مستعمل
06:26 | 2024-08-24
هكذا تجعل أجهزة الذكاء الاصطناعي حياتنا "أسهل وأذكى"
05:15 | 2024-08-24
اكتشاف المسؤول عن إبطاء حرق الدهون أثناء الصيام
05:00 | 2024-08-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.