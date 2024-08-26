للحماية من اللصوص.. "طرق سهلة" لإخفاء المنزل من خرائط غوغل

السومرية نيوز – منوعات

يبحث المحتالون دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة لإيقاع الضحايا، لذلك من الجيد أن يكون الجمهور على دراية بذلك لمواجهة ما يفعله المجرمون.

تكتيك الأمان المتمثل في طمس منزل الأشخاص على خرائط غوغل موجود منذ سنوات، وهذا الإصلاح الرقمي البسيط يمكن أن يمنع اللصوص من استهداف منزل معين.

في هذا السياق، يقوم بعض أصحاب المنازل بتمويه منازلهم على خرائط غوغل كوسيلة لردع السرقات المحتملة، ما يقلل من احتمالية السرقة بشكل كبير من خلال حرمان الجناة المحتملين من الحصول على معلومات مفيدة حول قيمة الممتلكات وأي تدابير أمنية أخرى موجودة لحماية المنزل.

استكشاف المنزل

من المؤكد أن اللصوص المحتملين يريدون استكشاف مواقعهم قبل أن يقتحموها.

فعند البحث عن صور عبر الإنترنت لمنزل، يبحث المجرمون عن أصول قيّمة تستحق السرقة وأي حواجز أمنية قد تكون موجودة لمنعهم.

ويتضمن ذلك تحديد مخطط المنزل ومدخله، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية أو نظام مراقبة خارجي، لذلك يستغل اللصوص خرائط غوغل للحصول على المعلومات.

ويمكن أن يساعد طمس منزل على خرائط غوغل في منع السرقة بإخفاء مثل هذه المعلومات، ومع ذلك، فإن هذه المناورة تخاطر أيضًا بنتائج عكسية، إذ أصبح اللصوص يشكون في أن المنزل الذي تم طمسه يتميز بأشياء ثمينة أو نقاط ضعف تستحق إبقاءها بعيدة عن الأنظار.

طمس المنزل وتمويهه

في الوقت الذي يساعد Street View الأشخاص على استكشاف العالم افتراضيًا، تسهل غوغل على أي شخص طمس منزله وتمويهه إذا كان يفضل ظهوره بهذه الطريقة على خرائطها.

وأكدت غوغل أنه لحماية خصوصية مستخدميها بشكل أكبر، تستخدم أحدث التقنيات المصممة لطمس الوجوه ولوحات الترخيص القابلة للتحديد.

ولتمويه منزلك على خرائط غوغل، انتقل إلى وضع Street View على عنوانك باستخدام موقع الويب، لأنه لن يظهر خيار طلب تمويه منزلك على تطبيق الهاتف المحمول.

وستظهر قائمة منسدلة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. وهنا انتقل إلى الخيار المسمى "الإبلاغ عن مشكلة"، وسيقدم لك استبيان مطالبات لتحديد المكان والسبب الذي يجعلك ترغب في تمويه صورة Street View .

وبعد إرسال الاستبيان، يجب أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني من غوغل تفيد بأنها ستراجع تقريرك، وتتواصل معك بمجرد رفض الطلب أو الموافقة عليه، وبعد ذلك ستتلقى المزيد من رسائل البريد الإلكتروني من غوغل التي تطلب المزيد من المعلومات والتفاصيل بخصوص طلبك.

يذكر أن غوغل لا تقدم أي معلومات بشأن المدة التي سيستغرقها طلبك للمعالجة، لذا ترقب أي رسائل بريد إلكتروني أخرى.