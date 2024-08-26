تستطيع مشاهدته بالعين المجردة.. 6 كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش

السومرية نيوز – منوعات

نشر مرصد القبة السماوية في موسكو، اليوم الاثنين، مقالا يتحدث فيه عن ظاهرة تسمى "موكب الكواكب"، ستظهر في سمائنا خلال شهر آب الجاري.

سيصطف عطارد، والمريخ، والمشتري، وأورانوس، ونبتون، وزحل، والقمر على جانب واحد من الشمس، صباح الأربعاء 28 آب الجاري.

وقالت الخدمة الصحفية لمرصد القبة السماوية في موسكو، إن "العرض المشروط للكواكب سيشغل قطاعًا في السماء ضمن حدود نحو 160 درجة".

وبحسب مرصد القبة السماوية في موسكو: "في يوم الأربعاء 28 أب، سيصطف عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر في الصباح (ستة كواكب والقمر) وسيكونون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة".

وفي الطقس الصافي، يمكن رؤية الكواكب في العرض بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية الباقي بالمنظار القوي أو التلسكوب.

تُسمى هذه الظاهرة "موكب أب"، حيث أن الكواكب ستكون موجودة في قطاع كبير جدًا.

وأوضح المرصد أنه "في علم الفلك لا يوجد معيار واضح لـ"قرب" الكواكب، وبالتالي فإن مصطلح "موكب الكواكب" ذو طبيعة نوعية"، مذكرا بأن هذا المفهوم لا علاقة له بالمفاهيم العلمية ويستخدم لتعميم علم الفلك.

وتتم ملاحظة "موكب الكواكب" عندما تكون عدة كواكب مرئية للعين المجردة، وقريبة بدرجة كافية من بعضها بعضا وتكون مرئية (أو غير مرئية إذا كانت قريبة من الشمس) في قطاع ضيق 20-30 درجة من السماء.

ويحدث العرض الكبير للكواكب عندما تتجمع خمسة كواكب أو أكثر بهذه الطريقة، فيما يحدث عرض صغير إذا كانت هناك أربعة كواكب قريبة. وتحدث المسيرات الصغيرة للكواكب كل 20 عامًا تقريبًا، والكبيرة أقل كثيرًا.