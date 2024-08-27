وفاة ملكة جمال لبنان السابقة بعمر 30 عاما

ونعى محبو ومتابعو صافي عبر خاصيّة "التعليقات" في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكشف البعض عن أن سبب وفاتها إصابتها بنوبة قلبية.ودرست الصافي علم التغذية وحصلت على درجة الماجستير في اختصاصها، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات.وكانت صافي حازت على لقب ملكة جمال الاغتراب في ساحل العاج في عام 2017، بالإضافة إلى لقب Miss Lebanon International في عام 2017 أيضاً.