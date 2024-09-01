بـ5 طرق.. كيف تحيي جهاز لوحي قديم يغطيه الغبار؟

السومرية نيوز – منوعات

هل لديك جهاز لوحي قديم يعمل بنظام اندرويد أو ابل موضوعا جانبًا ولا تستخدمه؟

بدلاً من تركه خاملًا، لماذا لا تضفي عليه حياة جديدة؟ سواء أكان جهازًا قديمًا بطيئًا جدًّا للاستخدام اليومي أم استُبدل بنموذج أحدث، فإن جهازك اللوحي القديم لا يزال لديه كثير من الإمكانات، لذلك سنقدم إليك خمس طرق إبداعية لإعادة استخدام جهازك اللوحي القديم ومنحه حياة جديدة.

قارئ للكتب الإلكترونية: قد يواجه جهازك اللوحي القديم صعوبة في تشغيل أحدث التطبيقات والألعاب، ولكن يمكنك دائمًا استخدامه قارئًا للكتب الإلكترونية، وقد يبدو هذا غير بديهي لبعض الأشخاص؛ لأنه يضيف جهازًا آخر إلى محطة الشحن الخاصة بك، ولكن إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون قراءة الكتب، فإن استخدام جهازك اللوحي القديم يمكن أن يحافظ على بطارية هاتفك أو جهازك اللوحي الجديد.

أعطه لأطفالك: إذا كان لديك أطفال، فإن استخدام جهازك اللوحي القديم أداةً تعليمية يمكن أن تكون فكرة رائعة، كذلك يمكنك تنزيل YouTube Kids أي تطبيقات أخرى صديقة للأطفال حتى يتمكنوا من استخدامها بأمان.

مكبر صوت ذكي أو إطار صور: مع معظم أجهزة أندرويد وأبل اللوحية القديمة التي توفر دعم Google Assistant أو Siri، يمكنك استخدام جهازك القديم مكبرَ صوت ذكي أو إطار صور رقمي، فإذا كنت تستخدم أندرويد، فاستخدم ميزة Routines في Google Assistant لأتمتة الإجراءات مثل تشغيل الأخبار والتحكم في الأجهزة الذكية مثل الأضواء أو مكيفات الهواء، وبدلًا من شراء إطار صور جديد، يمكنك استخدام جهازك اللوحي القديم لعرض ذكرياتك باستخدام تطبيقات مثل Fotoo، على حين يمكن لمستخدمي iPad استخدام Digital Photo Frame Slideshow.

شاشة ثانوية: أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للكمبيوتر اللوحي القديم هو أنه يمكن استخدامه شاشات ثانوية لجهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، على حين أن بعض الأجهزة اللوحية بها ميزة مدمجة تتيح لك فعل ذلك، فإن معظم الأجهزة اللوحية تتطلب من المستخدمين تثبيت تطبيقات تمكنك من استخدامها شاشات خارجية، وإذا كان لديك جهاز أندرويد قديم، جرب AirDroid Cast أو SpaceDesk أو SuperDisplay.

جهاز تحكم ذكي للمنزل: يمكنك إعادة استخدام جهاز اللوحي القديم ليعمل جهازَ تحكم ذكي للمنزل، ما يجعل منزلك أكثر راحة، يمكنه أن يعمل مفتاحَ إضاءة ومنظمَ حرارة ولوحةَ أمان وجهازَ تحكم عن بعد للتلفزيون، بهذه الطريقة ستتمكن من الانتقال بسهولة إلى تقنية المنزل الذكي.