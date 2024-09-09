مؤتمر أبل 2024 اليوم.. إليك كل التسريبات

السومرية نيوز – منوعات

تستعد شركة ابل لحدثها المرتقب "It's Glow time" خلال الساعات المقبلة، حيث تتركز أحداث شركة التكنولوجيا العملاقة تقليديًا حول الأجهزة الرائدة الجديدة.

وفي بعض الأحيان، تظهر أيضًا منتجات أخرى، ومع ذلك، تكون التحديثات الرئيسية لأجهزة "Mac" و"iPad" المتطورة في وقت لاحق من العام، وغالبًا في شهر ترين الاول أو تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن يكون النمط مشابهًا هذا العام أيضًا، إذ من المؤكد أن يُكْشَف عن أجهزة آيفون و"Apple Watch" الجديدة.

وستستضيف أبل الحدث في مسرح Steve Jobs الشهير، في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وكان هذا المكان موطنًا للإطلاقات الرئيسية لشركة أبل، ويعمل كمركز للابتكار التكنولوجي.

وإليك ما يمكنك توقعه في حدث الساعات المقبلة من أبل:

هاتف آيفون جديد

يتوقع أن تكون سلسلة "iPhone 16" هي أبرز ما في الحدث، إذ يرجح أن تكشف أبل عن أربعة طرز جديدة من آيفون، مع ترقيات متوقعة لتكنولوجيا الكاميرا وقوة المعالجة وميزات العرض.

كما قد يتم الكشف عن خيارات ألوان جديدة.

ساعة أبل جديدة

قد تكشف أبل أيضًا عن "Apple Watch Series 10"، التي ستتميز بأحجام شاشة أكبر، وتصميم أنحف، ومتانة محسنة، وسط تكهنات حول ميزات صحية جديدة، رغم أن بعضها مثل اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم، قد لا يكون جاهزًا بعد.

تحديثات لمجموعة "AirPods"

من المتوقع أن تعلن أبل عن الجيل الرابع من "AirPods"، الذي سيتميز بجودة صوت أفضل، وإلغاء ضوضاء محسّن، وإدراج منفذ "USB-C".

ولأول مرة، يمكن تقديم إلغاء الضوضاء النشط بسعر أقل.

تحديثات البرامج

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن أبل عن تاريخ إصدار "iOS 18" خلال الحدث، مع حدوث الطرح بعد فترة وجيزة، إضافة إلى الكشف عن تحديثات "iPadOS 18" و"watchOS 11" و"tvOS 18".

ملحقات جديدة

ووفق تقليد أبل، يتوقع إطلاق حافظات جديدة، وأحزمة "Apple Watch" بألوان وتصميمات جديدة أيضًا، ومن المرجح أن تكون هذه الملحقات متاحة للشراء فورًا بعد الحدث.

حدث آخر في تشرين الأول

وعادة ما تستضيف شركة أبل حدثًا آخر في شهر أكتوبر، مع التركيز على تحديثات "Mac" و"iPad"، ونظرًا لحدث "iPad" الذي أقيم في أيار الماضي، فقد تكون الإعلانات الإضافية عن "iPad" ضئيلة.