بعمر 33 عاما.. وفاة روزي أكبر قطة معمرة في العالم

وولدت القطة روزي في عام 1991، وفي الأول من حزيران بلغت 33 عاما.



وعلى الرغم من عمرها، فإن وضع القطة الأكبر سنا لم يكن رسميا، حيث شجعت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في عام 2023 المالكة على تقديم طلب للحصول على لقب رسمي لحيوانها الأليف، لكنها لم تفعل ذلك.

ويعود اللقب الرسمي للأكبر سنا إلى قطة تبلغ من العمر 28 عاما، تدعى فلوسي من إنجلترا.ونقلت صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية عن ليلى، تبنت روزي عندما كانت صغيرة، والتي شعرت بالحزن الشديد لفقدها القول: "أفتقدها كثيرًا. لم تكن على ما يرام مؤخرا، ومنذ أيام دخلت إلى واستلقت ثم ماتت. كانت هناك الكثير من الذكريات الجميلة وأنا سعيدة لأننا قضينا وقتًا معًا".وكانت روزي تحب الأكل والنوم وغالبًا ما كانت تُرى نائمة في نافذة منزل ليلى في سنواتها . كانت جمعية إنقاذ القطط قد اتصلت بليلى في التسعينيات عندما كانت روزي صغيرة، وكانت بحاجة إلى إعادة توطين بعد أن أدركت الأسرة كانت تعيش معها أنها تعاني من الحساسية.ورحبت ليلى، الأرملة، بروزي في منزلها بكل سرور، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش معها كأنها فرد من الأسرة.