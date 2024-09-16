Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرلمان ينهي القراءة الثانية لمادتين من تعديل قانون الأحوال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعمر 33 عاما.. وفاة روزي أكبر قطة معمرة في العالم

منوعات

2024-09-16 | 08:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
بعمر 33 عاما.. وفاة روزي أكبر قطة معمرة في العالم
المصدر:
وكالات
991 مشاهدة

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، انه توفيت قطة بريطانية يعتقد أنها الأكبر سنا في العالم عن عمر 33 سنة، بما يعادل 152 عاما من عمر الإنسان.

وولدت القطة روزي في عام 1991، وفي الأول من حزيران بلغت 33 عاما.

وعلى الرغم من عمرها، فإن وضع القطة الأكبر سنا لم يكن رسميا، حيث شجعت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في عام 2023 المالكة على تقديم طلب للحصول على لقب رسمي لحيوانها الأليف، لكنها لم تفعل ذلك.
 


ويعود اللقب الرسمي للأكبر سنا إلى قطة تبلغ من العمر 28 عاما، تدعى فلوسي من إنجلترا.

ونقلت صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية عن ليلى، التي تبنت روزي عندما كانت صغيرة، والتي شعرت بالحزن الشديد لفقدها القول: "أفتقدها كثيرًا. لم تكن على ما يرام مؤخرا، ومنذ أيام دخلت إلى المنزل واستلقت ثم ماتت. كانت هناك الكثير من الذكريات الجميلة وأنا سعيدة لأننا قضينا وقتًا معًا".

وكانت روزي تحب الأكل والنوم وغالبًا ما كانت تُرى نائمة في نافذة منزل ليلى في سنواتها الأخيرة. كانت جمعية إنقاذ القطط قد اتصلت بليلى في التسعينيات عندما كانت روزي صغيرة، وكانت بحاجة إلى إعادة توطين بعد أن أدركت الأسرة التي كانت تعيش معها أنها تعاني من الحساسية.

ورحبت ليلى، الأرملة، بروزي في منزلها بكل سرور، ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش معها كأنها فرد من الأسرة.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

بريطانيا

وفاة اكبر قط في العالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
Play
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Play
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
Play
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Play
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
Play
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
Play
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
Play
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
Play
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
Play
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
Play
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Play
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
Play
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Play
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
Play
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
Play
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
Play
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
Play
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
Play
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
اخترنا لك
بعد تباطؤ المبيعات.. هل فشلت السيارات الكهربائية؟
13:17 | 2024-09-16
6 عادات محببة في ذكرى المولد النبوي الشريف
00:46 | 2024-09-16
"أيام الجاي".. هل يعدّ فضل شاكر أيام هروبه من العدالة؟ وما هي نهايته؟
15:48 | 2024-09-15
ترامب يهاجم تايلور سويفت بعد تأييدها هاريس
12:29 | 2024-09-15
ميزة جديدة للحد من سرقة أجهزة آيفون.. تعرف عليها
11:38 | 2024-09-15
وداعاً لأخطر مهنة شاهقة
09:52 | 2024-09-15
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.