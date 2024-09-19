مؤشر الذكاء الاصطناعي.. العراق بالمركز 77 من اصل 83 دولة

ويُصنف هذا المؤشر الذي أطلق عام 2019 مشهد الذكاء الاصطناعي عبر سبعة مؤشرات رئيسة هي: الإستراتيجية الحكومية، والبيئة التشغيلية، والبنية التحتية، والأبحاث، والتطوير، والكفاءات، والتجارة، ويتفرع منها 122 معيارا تشارك فيه 83 .يذكر أن المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي تصدره “تورتويس إنتليجينس Tortoise Intelligence”، وهي عالمية لديها استشاري دولي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء .