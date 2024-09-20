اطلاق أحد أفضل هواتف الأندرويد

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تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس بمواصفاته أفضل هواتف أندرويد الحالية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (160.4/75.1/8.4) ملم، وزنه 209 غ.

وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Dimensity 9300+، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 .

ويتمتع الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة أتت بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.