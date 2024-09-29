بهدف السرقة.. عاملة تضع "الكلور" بمشروبات ربة المنزل

وقالت مديرية أمن ان "مواطنة ليبية تقدمت ببلاغ إلى شرطة ضد عاملة تعمل لديها بالمنزل منذ مدة".وأوضحت مقدمة البلاغ أنها "شاهدت العاملة الإفريقية، وهي تقوم بوضع مادة "الكلور" في القهوة وعُلبة العصير وكذلك المشروب الغازي".و"الكلور" هو عنصر يستخدم في منتجات التنظيف المنزلية ومبيدات الآفات، ويمكن أن يؤدي التعرض له بكميات كبيرة إلى إصابات خطيرة.وأشار شرطة إلى أنه "على الفور صدرت التعليمات بضبط العاملة، وقد نجح أعضاء التحريات من ضبطها واستحضارها إلى المركز".وبالاستدلال معها تبين أنها "تُدعى (أ. ع. أ) وتحمل الجنسية النيجيرية وهي من مواليد 2004. وقد اعترفت بأنها قامت بوضع مادة "الكلوركس" في المشروبات لصاحبة المنزل، من أجل أن "تنام أو يغمى عليها"، ومن ثم تنفيذ عملية سرقة".وأكد شرطة أنه "تم إحالة المتهمة إلى الحجز القانوني بقسم النسائية وأحيلت القضية إلى النيابة العامة".