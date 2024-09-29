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أكثر فائدة وسهولة للاستخدام.. ميزات جديدة على "Meta AI" السومرية نيوز – منوعات
منوعات
2024-09-29 | 14:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 مشاهدة
السومرية
نيوز - منوعات
ميزات جديدة سيحصل عليها Meta AI، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المماثل لبرنامج ChatGPT والمتوفر على إنستغرام ومسنجر وواتساب؛ مما يجعله أكثر فائدة وسهولة بالنسبة لمستخدميه.
الأكثر استخداما
وأعلنت
الشركة
الأمريكية في Meta Connect 2024 أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Meta AIالشهير لديه أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وهو في طريقه ليصبح المساعد الذكي الأكثر استخدامًا في كل الدول بحلول نهاية العام الحالي.
ففي الواقع، بفضل طراز Lllama 3.2 الذي تم الكشف عنه مؤخرًا،
أصبح
لدى
meta ai
الآن وضعاً صوتياً جديداً على مسنجر، فيسبوك، واتساب وإنستغرام، يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بطريقة طبيعية.
وتعمل
الشركة
أيضاً على إضافة قدرات تحرير الصور إلى Meta AI؛ ما يعني أنك ستتمكن من إرسال صورة ما إلى روبوت الدردشة بالذكاء الإصطناعي، والطلب منه إضافة أو إزالة أو تغيير أشياء فيها مثل الملابس أو استبدال الخلفية بشيء آخر أو أي تعديل تريد إضفاءه على الصورة.
ميزات خاصة بمنشئي المحتوى
أما بالنسبة لتحميل "ستوري" على إنستغرام، سيكون بإمكان
meta ai
الآن النظر إلى خلفية الصورة وإنشاء خلفية ممتعة جديدة.
وفي ميزة خاصة بمنشئي المحتوى، قدمت
شركة
ميتا أداة ترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها ترجمة صوت Reels تلقائيًا إذا كنت تتحدث بلغة مختلفة، ومزامنة الشفاه لتتناسب معها، علمًا أن هذه الميزة ستكون متوفرة قريبًا جدًا.
أما بالنسبة لميزات Imagine من Meta AI، فتقول
الشركة
إن المستخدمين يمكنهم تخيل أنفسهم بأي شكل يريدونه ومشاركة هذه الصور مع الأصدقاء.
وستتمكن
meta ai
أيضًا من اقتراح تسميات توضيحية للستوريز على كل من إنستغرام وفيسبوك.
وفي هذا الإطار ستحصل الرسائل المباشرة على إنستغرام ومسنجر أيضًا على سمات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من
اختيار
السمة التي تعجبك.
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