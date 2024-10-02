عطر صديقة رونالدو جورجينا.. كم يبلغ سعره وما مكوناته؟

وتم اختيار التركيبة المثالية لهذا العطر بعد عام من التحضيرات المشتركة بين والعلامة السعودية البارزة في مجال العطور "لافيرن"، حيث بحثت جورجينا عن شيء جوانب أنوثتها.واحتفلت جورجينا رودريغيز، العارضة الشهيرة وصديقة نجم السعودي كريستيانو رونالدو، بإطلاق عطرها الجديد "سينس" في المملكة العربية السعودية من "لافيرن".وشهد حفل إطلاق العطر الذي تم عقده خلال الأيام القليلة الماضية حضورا جماهيريًا كبيرًا من نجمات الخليج في مجال الفن والموضة.سعر عطر جورجينا الجديدبعد أكثر من عام من التخطيط بين داليا إيزم وجورجينا رودريغيز، والذي نتج عنه إنتاج أكثر من 740 عينة، اختارت جورجينا التركيبة التي شعرت أنها تعبر عن كل مشاعرها بطريقة مثالية، حسبما أوضحت علامة العطور الشهيرة.ويأتي سعر عطر جورجينا الجديد بحجم 75 مل يبلغ 175 ريالا سعوديا (40.56 دولار أمريكي)، ويمكن الحصول عليه من خلال موقع "لافيرن".وفي وصف عطر جورجينا الجديد على الموقع الرسمي لعلامة "لافيرن " أرفق المنتج بتعليق جذاب جاء فيه: "أن (سينس) مستوحى من زهرة تمايلت كراقصة باليه.مكونات عطر جورجينا الجديدتتألف تركيبة عطر "سينس" من ثلاثة أقسام مختلفة، حيث تمتزج روائح اليوسفي والمشمش الأسود في المقدمة، وتجمع القلب العطري بين الكشمير والسوسن وزهر البرتقال والياسمين، بينما تختتم الرائحة بلمسة من المسك الفاتن.ومع عطر جورجينا الجديد "سينس"، يأتي باودر خاص داخل حقيبة أنيقة وعصرية، مما يضيف لمسة من الفخامة والأناقة إلى تجربة العطر.وعلى الرغم من طرح العطر الجديد منذ ساعات قليلة، إلا أنه حصد إعجابًا واسعًا من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على جماله وفخامته.