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غوغل تضع شرطاً على موظفيها لاستمرارهم بالعمل.. ما هو؟

منوعات

2024-10-03 | 09:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غوغل تضع شرطاً على موظفيها لاستمرارهم بالعمل.. ما هو؟
566 مشاهدة

أخبر المسؤولون في شركة غوغل الموظفين في اجتماع مؤخرا أن الشركة ليس لديها خطط فورية لإجبار الموظفين بالعودة إلى المكتب.

ووفق "بيزنس إنسايدر"، أكد المسؤولين في الشركة للموظفين أنهم غير ملزمين حاليا بالعودة للعمل من المكتب خمسة أيام في الأسبوع، مما خفف المخاوف بين الموظفين من أن الشركة قد تتبع تفويض أمازون الجديد بشأن وقت العمل الإضافي.
وكانت قد أعلنت أمازون الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يعود الموظفون إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، وهو قرار صادم تسبب في ردود فعل عنيفة بين بعض العمال.
كما أثار القلق بين الموظفين العاملين لدى بعض منافسي أمازون الأكثر تقبلا لنظام العمل الهجين، بما في ذلك غوغل، حيث من المتوقع أن يكون الموظفون في المكتب ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
وفي أحدث اجتماع "TGIF" لغوغل، كان العمل عن بعد في صدارة اهتمامات الموظفين، كان أحد أكثر الأسئلة شيوعا المطروحة هو ما إذا كان بإمكان غوغل، في ضوء إعلان أمازون، إعادة تأكيد التزامها بالعمل الهجين، وفقًا لموظفين شاهدوا الاجتماع.
وقال جون كيسي، نائب رئيس شركة غوغل للتعويضات والمزايا العالمية، للموظفين إنه على الرغم من عدم تغير أي شيء وأن النظام الحالي يعمل بشكل جيد، إلا أن الشركة تعتقد أن الوجود في المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع أمر مهم، وفقًا للموظفين الذين أكد موقع Business Insider هويتهما، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet سوندار بيتشاي أن استمرارية هذا النظام مرهون بأن يظل الموظفون منتجين في الأيام التي يعملون فيها من المنزل حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على مرونة سياستها.
وأكد متحدث باسم غوغل التعليقات التي أدلى بها بيتشاي وكيسي، لكنه لم يضف أي تعليق آخر.
وعلى الرغم من تعليقات المسؤولين بالشركة فلا يزال بعض الموظفين يخشون أن يتم استدعاؤهم في النهاية للعودة إلى المكتب بدوام كامل.
وخلال أحدث اجتماعات الموظفين، لاحظ بيتشاي أن بعض الموظفين، مثل بعض فرق الأجهزة في غوغل، عادوا للعمل من المكتب أربعة أيام في الأسبوع.
وتشتهر غوغل بأنها شركة تعتمد على البيانات، وأي تلميحات لانخفاض الإنتاجية يمكن أن تكون سببا لإعادة العمال للعمل من المكتب شخصيا.
ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن نظام العمل الهجين أثبت كفاءة في عدد من المؤسسات، وخلصت دراسة نُشرت في مجلة Nature في يونيو/حزيران إلى أن العمل الهجين عزز رضا الموظفين والاحتفاظ بهم دون تعريض الإنتاجية للخطر في عديد من الشركات العالمية.
ومع ذلك، بدأت بعض الشركات بالفعل في اتباع نهج أمازون، حيث أمرت شركة Dell مؤخرا فرق المبيعات الخاصة بها بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع، وأخبرت الموظفين في مذكرة أنها تعتقد أن موظفيها "أكثر إنتاجية" عندما يكونون في الموقع.
وأخبرت شركة Microsoft الموظفين مؤخرا أنها ستظل تعمل بنظام العمل الهجين ولكن، مثل غوغل، ستعيد النظر إذا انخفضت الإنتاجية.
وقال أحد موظفي غوغل إنه شعر بأن قادة الشركة "رائعون في تغيير آرائهم"، وقال آخر إن التعليقات التي وردت في الاجتماعات الأخيرة، على الرغم من أنها مطمئنة إلى حد ما، لن تمنع حدوث تغيير في السياسة في المستقبل.
وأصبحت غوغل في الأشهر الأخيرة أكثر صرامة في إرسال الإشارات إلى الموظفين الذين لا يصلون إلى متوسط الثلاثة أيام، وفقا لموظف لديه معرفة مباشرة بالتغييرات.
بعد وقت قصير من إعلان أمازون عن تفويضها بـRTO، شارك أحد الموظفين منشورات ساخرة حول الأمر على إحدى المنصات الداخلية الخاصة بغوغل.
إذ قام بتحرير مشهد من عائلة سمبسون، حيث يسأل الشخصية كيرك فان هوتن "إذن تريدني أن أجلس على مكتبي خمسة أيام في الأسبوع؟" ويرد رئيسه "لا أتذكر أنني قلت إنك ستحصل على مكتب من الأساس".
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