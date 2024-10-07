حاول استخدام هذه الميزات المخفية في هواتف أندرويد

نيوز – منوعات

إذا كنت أحد مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولكنك ترغب في إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لجهازك، فإليك خمس ميزات ستحولك إلى مستخدم متمرس.

شارك كلمة مرور دون الكشف عنها

تسمح معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد الآن للمستخدمين بمشاركة كلمات مرور Wi-Fi عبر رمزQR، بحيث يمكن للآخرين ببساطة مسح الرمز والانضمام إلى الشبكة.

لمشاركة كلمة مرور شبكة واي فاي الخاصة بك في شكل رمز QR، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم الاتصالات وبعدها اختر الشبكة الحالية التي تتصل بها وانقر خيار رمز QR، وسيظهر لك رمز على شكل مربع، يمكن للطرف الآخر مسحه عن طريق الكاميرا للاتصال بالشبكة.

كما يمكنك حفظ صورة لهذا الرمز للاستخدام لاحقًا.

ترجمة النص بسرعة

لقد جعلت غوغل ترجمة النص على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أسهل بكثير.

ويمكن للمستخدمين ببساطة تحديد النص الذي يرغبون في ترجمته وتحديد خيار الترجمة من القائمة المنبثقة. اعتمادًا على لغة النص المحدد، قد يتعين على المرء تنزيل حزمة لغة لأول مرة، وستعمل ميزة الترجمة بسلاسة من المرة التالية.

تعمل هذه الميزة على تطبيقات ومواقع الطرف الثالث جميعها.

الشحن العكسي

يمكن لمعظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد شحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد عند توصيلها عبر كابل USB.

ويُسمى هذا الشحن العكسي. ولهذا، ستحتاج إلى كابل USB-C. وإذا كان هاتفك الذكي مزودًا بالشحن اللاسلكي، فمن المرجح أن يدعم الشحن اللاسلكي العكسي أيضًا.

ويكون هذا مفيدًا في شحن الأدوات مثل سماعات الأذن والساعات الذكية، والتي لا تتضمن بالضرورة منفذ USB-C.

ومع ذلك، بناءً على سعة بطارية هاتفك الذكي، يمكن أن تستنزف هذه الميزة بطاريتك بسرعة؛ لذلك نوصي باستخدام هذه الميزة فقط في المواقف الصعبة.

قم بتثبيت تطبيقي واتساب

هل تحمل هاتفين ذكيين فقط للتعامل مع حسابي واتساب وإنستغرام؟ حسنًا، يمكنك في الواقع تحقيق الشيء نفسه على جهاز واحد.

وتدعم معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ميزة استنساخ التطبيق.

ويتيح هذا للمستخدمين استخدام حسابين على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف الذكي نفسه.

واعتمادًا على الطراز، يمكن العثور على هذه الميزة في قائمة النظام؛ مما يتيح للمستخدمين استخدام تطبيقي واتساب، أو إنستغرام أو إكس أو غيرها.

إلغاء قفل خيارات المطور

يتم إخفاء العديد من ميزات أندرويد القوية ضمن خيارات المطور Developer options، والذي يمكن إلغاء قفله بسرعة من خلال النقر على رقم إصدار أندرويد سبع مرات داخل قائمة About Phone.

بعد ذلك ستجد في الإعدادات خيار Developer options، يمكن للمستخدمين من خلالها تخصيص ميزات مثل إزالة قيود بلوتوث وعدد الأجهزة المتصلة، والمزيد.