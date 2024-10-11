مادة غذائية تساعد بحرق الدهون وخفض ضغط الدم.. هل تعرفها؟

وأوضحت الدراسة، التي حللت بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية في الولايات بين عامي 2001 و2018، أن "تناول حصتين يوميا من الفاصوليا يرتبط بشكل ملحوظ بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، ووزن أخف، وخصر أكثر نحافة".واظهرت النتائج أن" الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا بانتظام، يتمتعون بنظام غذائي أكثر صحة، مليئا بالعناصر الغذائية التي غالبا ما يغفلها كثيرون".البحث إن" الفاصوليا، وخاصة الفاصوليا الحمراء، تلعب دورا كبيرا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد تناول حوالي 180 غراما منها يوميا في السيطرة على مستويات الكوليسترول، وعندما يقترن هذا النظام الغذائي بأسلوب حياة صحي، فإنه يقل خطر الإصابة بالمشكلات بشكل كبير".وبينت الدراسة أيضا ان "تناول الفاصوليا يزيد قليلا من استهلاك الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لكن زيادة استهلاك البوتاسيوم الناجمة عن الفاصوليا ساعدت في موازنة تأثير الصوديوم، ما أدى إلى خفض ضغط الدم".ووجدت الدراسة أن "الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا يتمتعون بمستويات أعلى من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين E والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك والكولين والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية".