قائمة أكثر الرجال وسامة في العالم.. شاروخان بالمركز العاشر

وحقق جونسون، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، نسبة مذهلة تصل إلى 93.04%، ليحتل المركز في قائمة تضمنت بعض أبرز رموز هوليوود.استخدم الدكتور دي سيلفا، الذي يُدير مركزاً متقدماً للجراحة التجميلية في لندن، "النسبة الذهبية"، وهي معادلة رياضية وضعتها الحضارة اليونانية في محاولة لقياس جمال الوجه.يُعتمد على هذه النسبة في من الأعمال الفنية الشهيرة، مثل رسم ليوناردو دا فينشي الشهير "الرجل الفيتروفي". ويعكس هذا المبدأ أن الجمال يتزايد كلما اقتربت نسب الوجه أو الجسم من الرقم 1.618، المعروف "في".حصل جونسون‏ على أعلى الدرجات، حيث كان شكل وجهه وأبعاد ملامحه مدهشة، مما جعله يحظى بتقدير عالٍ من قبل دي سيلفا.وشرح دي سيلفا أن عرض وطول أنف جونسون حصل على نسبة مثالية تقريباً تصل إلى 98.8%، بينما حققت ذقنه المنحوتة بشكل جميل نسبة 95%.ورغم ذلك، كانت مسافة عينيه وكافة ملامح وجهه الأخرى أقل قليلاً من الكمال، حيث حصلت على نسب متوسطة.وجاء في المرتبة الثانية الممثل البريطاني لوسيان لافيسكونت، الذي سجل 92.41%، بينما احتل بول ميسكال المرتبة الثالثة بنسبة 92.38%.وعلى الرغم من تقدم العمر، نجح النجم جورج كلوني في دخول قائمة أفضل عشرة رجال، حيث حصل على نسبة 89.9%، مما يثبت جاذبيته اللافتة رغم مرور السنوات.بالإضافة إلى ذلك، سجل نيكولاس هولت نسبة 89.84%، بينما جاء تشارلز ميلتون في المركز الثامن بـ 88.46%. واحتل الممثل الشهير تشارلز ميلتون المركز التاسع بنسبة 87.94%، تلاه النجم الهندي شاروخان الذي سجل 86.76%.ويأمل دي سيلفا من خلال دراسته في الكشف عن أسرار الجمال الجسدي. ويستخدم تقنيات حديثة في رسم الخرائط بالكمبيوتر لتسهيل فهم ما يجعل شخصاً ما يبدو جميلاً، مما يفيد أيضاً في التخطيط لجراحة المرضى. كما يرى أن النتائج ليست مجرد تسلية، بل يمكن أن تسهم في فهم أعمق لمعايير الجمال.