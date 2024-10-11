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السجن مدى الحياة بحق امرأة قتلت والديها
منوعات
2024-10-11 | 16:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,626 مشاهدة
حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة ضد امرأة بريطانية قتلت والديها ثم عاشت لمدة أربع سنوات إلى جانب جثتيهما في مقبرتين مؤقتتين في منزل العائلة.
وأبلغت المحكمة المتهمة أنها "لن تكون مؤهلة للإفراج المشروط عنها لمدة 36 عاما".
وكانت فرجينيا مكوللو، التي أنفقت أموال والديها وبذلت جهودا كبيرة لإخفاء آثار جريمتها أمام الأسرة والأصدقاء من خلال شبكة من الأكاذيب، قد اعترفت بقتل والديها في حزيران 2019 في جلسة استماع سابقة بمحكمة تشيلمسفورد كراون الواقعة جنوب شرقي إنجلترا.
وقال
القاضي جيريمي جونسون في جلسة النطق بالحكم إن "تصرفات مكوللو تمثل "انتهاكا صارخا للثقة التي يجب أن تتوفر بين الآباء وأبنائهم".
وتشهد بريطانيا في السنوات الأخيرة وفق تقارير رسمية ارتفاعا في جرائم القتل والسرقات.
فقبل يومين حكم قاض بريطاني على "علي حربي علي" وهو من أنصار تنظيم "داعش" بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضي، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال
القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديموقراطية" مضيفا أن المدان البالغ من العمر 26 عاما "لم يُبد ندماً أو خجلا".
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