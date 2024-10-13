قصّة حبّ تنتهي بعد عامَين.. نادين نسيب نجيم تعلن إنفصالها عن خطيبها السوري وهل كشفت السبب؟

نشرت بطلة مسلسل "2020" الذي عرض على شاشة السومرية، ظهرت فيه وهي تقود "جيتسكي" وأرفقت الفيديو بأغنية أجنبية شهيرة Unstoppable وكتبت الإنكليزية بما معناه: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً! لا، أنا عزباء ومحاطة بالنعم.وأثار الفيديو جدلاً واسعاً التواصل الاجتماعي حيث لم يصدّق إنفصالها عن حبيبها خاصة بعد قصة حب قوية جمعتهما وأشاروا الي أن نادين قد تزوجت. أما الآخر صدّقوا وعبّروا عن حزنهم وأشاروا إلى أن علاقة نادين خطيبها كانت جميلة ومليئة بالحب والعشق بحسب صورها وظهورهما معاً في المناسبات والنشاطات الفنية.وهناك قسم قام بتحليل سبب الإنفصال، لا سيما أن نادين نجيم لم تصدر أي بيان توضيحي عن الأسباب والأمور التي أدّت الي هذه النتيجة. وقال أن نادين تريد أن تترك ناريغ من أجل السفر خارج البلاد مع طفلَيها اللذين والدهما يمنع عليهما السفر برفقة والدتهما لأنها مرتبطة بشخص بعد طلاقهما.وبعد إثارة الجدل وتصدّر الأخبار، علّقت مديرة أعمال نادين نجيم وقالت لإحدى الصحف الفنية: "إنه لا توضيح لأسباب الإنفصال حالياً"، وأكّدت أن الانفصال قد تم بالفعل مثلما أعلنت نادين عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام.