هل سرقها خطيبها بمليون دولار؟ نادين نسيب نجيم تعلّق للمرة الأولى على سبب إنفصالها

فأصدرت النجمة نادين نسيب نجيم بياناً توضيحياً حول الشائعات المُنتشرة بشأن إنفصالها عن خطيبها وما يُشاع عن سرقته عشرات آلاف الدولارات من خلال عملة الكريبتو ومجوهراتها. وجاء بيان نادين الاعلامي لنفي هذه بشكلٍ قاطع، مؤكدة أنّها غير صحيحة تماماً، ولتضع حدّاً للإهانات التي تطال ناريغ ناربيكيان.جاء في البيان: "المكتب الإعلاميّ للنجمة نادين نجيم يوضّح لجمهورها ولوسائل الإعلام أنّ كلّ ما يتمّ تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب إنفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان هو عارٍ عن الصحّة جملةً وتفصيلاً. ويهمّنا بهذا السياق تصويب الأمور نحو الإتجاه الصحيح، لا سيما بعد إنتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".شدّدت نادين على إستمرار علاقة الصداقة القويّة التي مازالت قائمة بينها وبين خطيبها ناريغ. وقالت في البيان: "تربط نادين نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قويّة، مبنيّة على الإحترام المتبادل، ولا توجد أيّ خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدّد على أنّ العلاقة بين الطرفَين قائمة على التفاهم والودّ، وما تمّ نشره مؤخراً من أخبار ملفّقة لا يعكس الحقيقة".وكان قد كشف الصحافي ايلي باسيل عن أسباب الإنفصال، وقال: "ناريغ ناربيكيان خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات ويمكن مليون أو اثنين، مبلغ خياليّ والساعات والهدايا الخمسة تسعة اللي كان بيقدمها لها طلعوا كلهم مزيّفين"، وذلك على حسب ما ورد في كلامه خلال بث مباشر له على اليوتيوب، والذي نفته نادين نجيم في بيانها.