احذروا.. عمليات احتيال تستهدف الأطفال

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يستهدف المحتالون الأطفال في الفيديو الشهيرة، كضحايا محتملين لهم، وقد يحاولون إقناعهم بشراء إصدارات مزيفة من العملة داخل اللعبة، وتركهم بدون أموال، أو حتى سرقة معلوماتهم الشخصية.

إذا كان أطفالك يحبون قضاء أوقات فراغهم في الانضمام إلى الأصدقاء للعب "فورتنايت أو روبلوكس" بعد المدرسة، فقد يكونون معرضين لخطر أن يصبحوا هدفًا للمحتالين.

ويستهدف مجرمو الإنترنت الألعاب الشعبية، كوسيلة لكسب المال غير المشروع، وخاصة الألعاب التي يلعبها الأطفال لسرقة معلوماتهم الشخصية، مثل المرور، وحتى أرقام بطاقات الائتمان.

ويعد المحتالون الأطفال بدفع عملة داخل اللعبة للمستخدمين مقابل إجراءات مثل "النقر" فوق الإعلانات، التي تحتوي على برامج ضارة، يمكنها تتبع معلومات تسجيل الدخول.

وكذلك يستخدم المحتالون الويب المزيفة، والتي تبدو وكأنها واجهات متاجر شرعية لألعاب مثل "فورتنايت" أو "روبلوكس"، لخداع اللاعبين الأطفال وسرقة أموالهم.

كما يقوم المحتالون بإنشاء احتيالية تدّعي بيع عملة داخل اللعبة، لالتقاط معلومات تسجيل الدخول وأرقام بطاقة الائتمان للمستخدمين.

وقد يشعر الأطفال بالحزن الشديد إذا استولى شخص ما على حساب اللعبة الخاص بهم، ومسح عملة اللعبة ومواردها، ولكن العواقب الواقعية بالنسبة لهم ولأهلهم قد تكون أكثر خطورة.

ففي العديد من الحالات، يطلب المحتال من الطفل مقابل إعادة حسابه في اللعبة، تنزيل تطبيق على هاتف أحد والديه، والذي تبين أنه تطبيق لعكس الشاشة.

وأخبر المجرم الطفل بالتطبيقات التي يجب فتحها وتمكن من التقاط حسابه المصرفي ومعلومات حساسة أخرى من الشاشة.

إذا كان أطفالك مثل الملايين الآخرين حول العالم الذين يستمتعون بلعب "فورتنايت" أو "روبلوكس"، أو العديد من الألعاب الشعبية الأخرى، فقد تتساءل عن أفضل الطرق لحمايتهم من المحتالين.

وللقيام بذلك يوصي الخبراء، بتثقيف الأطفال حول هذه المخاطر، وإنشاء إعداد أمان إضافي لهم، والتحقق من عمليات الشراء داخل التطبيق والحد منها واستخدام مرور فريدة.

وكذلك من المهم أتخاذ إجراءات استباقية بشأن الحماية من خلال البقاء على اطلاع ويقظة بشأن عمليات الاحتيال المحتملة في الألعاب، للمساعدة في الحفاظ على أمان أطفالك ومعلوماتك على حد سواء.