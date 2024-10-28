محاكمة عاجلة للطبيب المعتدي جنسيا على بناته الثلاث

وحددت الجنايات المصرية 31 تشرين الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بالتعدي على بناته الثلاث.وشهدت منطقة التجمع الخامس، في محافظة القاهرة، تفاصيل واقعة تعدي طبيب التجمع على بناته تحت التهديد، وأن المتهم كان يستغل وجود بناته الثلاث داخل الفيلا واعتاد التعدي عليهن جنسيا.وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعي م. إ وهو طبيب أخصائي في الأمراض النسائية والتوليد كان يقيم في أمريكا، وأتى إلى القاهرة في 2021 بصحبة بناته الثلاث ليستقر بفيلا في التجمع الخامس، وطلب منهن تنفيذ رغباته الشيطانية.وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تعدى على الفتاة الكبرى التي تبلغ من العمر 17 سنة، وواقعها بغير رضاها مستغلا انفراده بها داخل المنزل وجردها من ملابسها وتعدى عليها، وكرر فعلته من ابنتيه الثانية والثالثة، مستغلا عدم وجود شقيقتهما.وكشفت التحقيقات، أن الفتاة الكبيرة ابنته الكبرى تمكنت من تصوير مقطع فيديو لوالدها في أثناء التعدي جنسيا على شقيقتها الصغرى، وعلى الفور أبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة بوقائع تعرضها وشقيقتيها للتعدي الجنسي من قبل والدهما الذي يعمل طبيبا.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيب المصري، لاتهامه بالتعدي جنسيا على بناته الثلاث تحت التهديد.وأكدت التحريات الأولية أن الطبيب يعمل في ويحمل جنسيتها، ويقيم في أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة القاهرة، ولديه 3 بنات يقيمن معه داخل الفيلا الخاصة.