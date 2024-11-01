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صورة داخل صورة.. التحديث الجديد لـ"تليغرام" يخرج بميزات عملية
منوعات
2024-11-01 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
413 مشاهدة
أعلن القائمون على "تليغرام" عن تحديث جديد، حمل معه العديد من الميزات العملية للمستخدمين.
ومع التحديث الجديد بات بإمكان مستخدمي "تليغرام" التحكم بشكل أفضل بعرض الفيديوهات، حيث يمكن تسريع عرض الفيديو بمقدار 1.5 أو 2.5 مرة، أو عرضه بسرعته العادية.
وفي نسخة التطبيق المخصصة لأجهزة أندرويد بات بإمكان المستخدم تخطي 10 ثوان إلى
الأمام
أو الرجوع إلى الخلف أثناء مشاهدة الفيديو، وذلك من خلال النقر على شاشة العرض مرتين من اليمين أو اليسار.
وظهرت ميزة إضافية في تطبيق "تليغرام" لأنظمة iOS، وهي ميزة "صورة داخل صورة" يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات في نافذة صغيرة خلال
قراءة
الرسائل والمحادثات.
ومع التحديث الجديد بات "تليغرام" يتحكم بجودة عرض الفيديوهات تلقائيا بناء على سرعة الإنترنت التي يعمل بها جهاز المستخدم، أي أنه وفي حال كانت سرعة الإنترنت جيدة فإن الفيديوهات ستعرض بدقة عالية، وسيقوم التطبيق بتقليص الدقة في حال كانت سرعة الإنترنت بطيئة.
وبات بإمكان المستخدمين أيضا إجراء تعديلات أكبر على الرسائل المرسلة سابقا، وإضافة صور وتعليقات ورموز تفاعلية على هذه الرسائل.
وأدخلت على "تليغرام" تعديلات برمجية لتوفير إمكانيات أكبر لاستخدام الروبوتات التفاعلية الذكية، كما ظهرت ميزة جديدة تبين عدد الإعجابات التي يتم وضعها على منشور معين.
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