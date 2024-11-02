عيد الموتى.. ماذا تعرف عنه؟

وأُقيمت في سياتل بولاية الأميركية فعاليات لإحياء هذا التقليد، الذي يختلف عن تقليد "عيد الهالوين"، حيث يتم عزف مقطوعات موسيقية، وأداء رقصات، وعرض رسومات مثيرة للرهبة، إضافة إلى منحوتات على شكل جماجم وهياكل عظمية.وفي هذا السياق، أوضح مكسيكية للرقصات التراثية، يدعى إدواردو كروزا، لقناة "الحرة"، أن الاحتفال بهذا العيد "أمر مهم للغاية، إذ تعود جذوره إلى الثقافات القديمة في المكسيك، التي اندمجت لاحقًا مع ثقافات أخرى، وتحديدًا مع المذهب المسيحي الكاثوليكي القادم من أوروبا".ونوّه كروزا بأن من وراء هذا الاستعراض تكمن في الترويج لثقافة الاحتفال وإحياء تراث الأجداد، مضيفًا: "إنها فرصة لاجتماع أبناء جاليتنا لتناول أطعمتنا التقليدية، والاستمتاع بعبير الزهور، وتمكين الأجيال الجديدة من الاستمتاع بتراثهم".وتابع: "الاحتفال بالموتى هو احتفاء بالحياة، لأننا بذلك نُطيل أمد ذكراهم. هذه هي الطريقة التي رأى بها أسلافنا حقيقة الموت، إذ إننا لا نموت فعليًا، فالرحيل عن هذه الدنيا هو جزء من رحلة أعظم".وأضاف: "تكون حياتنا أبدية ما دمنا نواصل التمسك بقيمنا ومبادئنا، وننقل معارفنا وحكمتنا لأبنائنا".