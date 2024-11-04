بكاء رحمة رياض في أولى حلقات برنامج "أكس فاكتور" عند رؤيتها هذا الشخص.. من هو؟

وفي التفاصيل، تفاجأت النجمة رحمة بحضور الشابّ اللبناني شادي الذي يشارك في البرنامج، وهو شقيق زميلها في الموسم السابع من "ستار أكاديمي"، الراحل رامي الذي توفّي منذ أربعة عشر عاماً إثر حادث سير مروّع في حيث كان مع زميله شكري.

وخلال تأدية شادي أغنية الفنان اللبناني وائل كفوري "يا هوا روج"، لم تتمكن رحمة من إخفاء تأثّرها الشديد فبكت بشدّة ووجّهت كلمات مؤثّرة لشقيق صديقها الراحل، إذ دَعت له فيها بالعمر المديد وعبّرت عن سعادتها بأدائه الرّائع وتمنّت له التوفيق والنجاح.وكانت رحمة قد عرّفت شادي على التحكيم قبل غنائه حيث قالت لهما إنّها تعرف شادي منذ أن كان عمره عشر سنوات، وأشارت إلى أنّ شادي أحبّ أن يُكمّل حلم شقيقه الراحل رامي.ولم يقتصر تأثّر رحمة في الحلقة فقط بل إنتقل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تداول الفيديوهات والصور التي توثّق لحظة بكائها، واستذكر البعض اللحظات الجميلة والصداقة القوية التي كانت تجمع الفنانة العراقية بالراحل رامي وحتى بعائلته المؤلفة من والدته كوليت وشقيقه ناجي وشقيقه الصغير شادي، وبقيت رحمة على تواصل معهما حتى بعد وفاة زميلها.