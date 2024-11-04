بكاء رحمة رياض في أولى حلقات برنامج "أكس فاكتور" عند رؤيتها هذا الشخص.. من هو؟

بكاء #رحمة_رياض في #اكس_فاكتور
تتذكر رامي الشمالي و #ستار_اكاديمي 💔@RahmaRiad pic.twitter.com/n3LeEDRkt7
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) November 4, 2024
بكاء #رحمة_رياض في #اكس_فاكتور
تتذكر رامي الشمالي و #ستار_اكاديمي 💔@RahmaRiad pic.twitter.com/n3LeEDRkt7
#شادي_الشمالي ودخلته على المسرح ذكرتنا في كل شيء صار قبل ١٤ سنة 🥹💔
وتأثر #رحمة_رياض اتخيلت رامي أصلاً شادي بيشبهوا مره 🥲💔
كان #رامي_الشمالي واقف على المسرح | 2010 الأسمراني اللبناني اللي حبيته في #ستار_أكاديمي_7 أتمنى الفوز لشادي الشمالي.👌🏻✨@RahmaRiad pic.twitter.com/k5vqnpR2bR
— Khadijah AR Karsou (@KhadijahKarsou) November 4, 2024
#شادي_الشمالي ودخلته على المسرح ذكرتنا في كل شيء صار قبل ١٤ سنة 🥹💔
وتأثر #رحمة_رياض اتخيلت رامي أصلاً شادي بيشبهوا مره 🥲💔
كان #رامي_الشمالي واقف على المسرح | 2010 الأسمراني اللبناني اللي حبيته في #ستار_أكاديمي_7 أتمنى الفوز لشادي الشمالي.👌🏻✨@RahmaRiad pic.twitter.com/k5vqnpR2bR