"واتساب" يجهّز ميزة تسمح باستقبال الرسائل من تطبيقات أخرى

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يستعد "واتساب" لإطلاق زر جديد في التحديث المقبل، سيسمح لمستخدمي تطبيقات الرسائل الأخرى بالدردشة معك، مثل "مسنجر" و"تليغرام" وحتى "آي مسج"، وفق موقع "ذا صن".

وسيوجد الزر الجديد في الإعدادات، حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه، كما سيتوفر رسائل خاص بالرسائل الصادرة من تطبيقات خارجية، كي لا تخلط بينها وبين الرسائل الأصلية.

ولا يضمن "واتساب" نفس مستوى الأمان والخصوصية مثل الرسائل داخل التطبيق، إذ إن الرسائل ضمن واتساب تخضع لتشفير طرف إلى طرف عالي الأمان، وهذا ليس موجودًا في تقنية تلقي الرسائل الخارجية.

وبهذا الصدد، قال مدير الهندسة في "واتساب"، ديك بروير: "هناك توتر حقيقي بين تقديم وسيلة سهلة لتوفير هذه الميزة التي تسمح بتبادل الرسائل مع التطبيقات الخارجية، وبين على خصوصية وأمان واتساب".

وحاليًّا، لا يمكن تلقي أي رسائل من تطبيقات خارجية عبر "واتساب"، ومن غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة، إذ إنها غير متوفرة في الإصدار التجريبي.

وستشكل هذه الميزة ثورة في تطبيق "واتساب"، الذي سيصبح وجهتك الأساسية لجميع محادثاتك، وبالتالي لن تحتاج لتشتيت محادثاتك في أكثر من تطبيق.

ورغم أن هذه الميزة تعد أحد أعظم ميزات "واتساب"، فإن الاتحاد الأوروبي وقف عائقًا أمامها بسبب قانون الأسواق الرقمية، المعروف باسم "دي إم سي"، الذي يهدف لتحقيق منافسة عادلة وحماية انفتاح الخدمات الرقمية من خلال تنظيم ما يسميه "جيت كيبر".

و"جيت كيبر" هي شركات تُقدم خدمات المنصات الأساسية التي حددها قانون الأسواق الرقمية "دي إم سي"، الذي يُلزم جميع التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بأن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع تطبيقات المراسلة الأخرى.

ووفق هذا القانون، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بتطبيق "واتساب" على أنه "جيت كبير"؛ لذا لن يستطيع سكان أوروبا استخدام الميزة الجديدة.

وينطبق هذا القانون أيضًا على تطبيقات "آي مسج" و"تليغرام" ورسائل "غوغل" و"سغنال"، وليس فقط "واتساب".