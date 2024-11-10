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3 أسباب للانتقال إلى آيفون جديد.. هل هي "مفيدة"؟
منوعات
2024-11-10 | 11:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
لا يوجد عنصر واحد يجعل الترقية ضرورية إلى آيفون جديد، ولكن إذا كان التصوير المحسّن، وتلخيص البريد، ومساعد سيري، مهمة بالنسبة لك، فالأمر يستحق التغيير.
ربما لم تكن تفكر في الترقية إلى أفضل أجهزة آيفون من قبل، ولكن كثرة
الحديث
حول مجموعة أدوات
الذكاء الاصطناعي
من أبل ستجعلك تتساءل عما إذا كنت تفوت الفرصة لتحسين تجربة آيفون الخاصة بك.
تستفيد جميع طرز آيفون 16 الجديدة من تحسينات الأداء، والبطاريات الأطول عمرًا، والزخارف التصميمية، مثل إضافة زر "Camera Capture" على وجه الخصوص.
لذا إذا كنت لا تزال مترددًا بشأن الحصول على آيفون جديد، فإليك 3 أسباب تجعل من المنطقي التخلص من هاتفك القديم للحصول على طراز أحدث من أبل:
التصوير الفوتوغرافي
إذا وجدت نفسك تشغل تطبيق
الصور
كثيرًا، إما لأن التصوير الفوتوغرافي هواية بالنسبة لك أو لعمل جانبي يشكل مصدر رزقك، فلدى "Apple Intelligence" الكثير لتقدمه لك مثل تنظيف
الصور
باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لك إزالة العناصر المشتتة للانتباه أو الأشخاص العشوائيين من الصورة بنقرة واحدة.
كذلك ستجد أيضًا أنه تم
تحسين
البحث بشكل كبير في تطبيق "Photos"، فما عليك سوى كتابة وصف للصور التي تبحث عنها، وستجدها أمامك في نتائج البحث.
يتيح لك تحديث "iOS 18.2" أدوات تصوير أخرى، منها: Image Playground وGenmoji؛ وباستخدام كلتا الميزتين، يمكنك إنشاء
الصور
عبر مطالبات نصية، سواء كانت صورة رمزية جديدة لإحدى جهات الاتصال لديك، أو رمزًا تعبيريًا يمكنك استخدامه في الرسائل.
تطبيقات البريد الإلكتروني
وإلى جانب الصور، شهد تطبيق البريد الإلكتروني تحسنًا كبيرًا من خلال "Apple Intelligence"، فإذا كنت تستخدم هاتفك للاتصال وإنجاز بعض المهام، فهناك الكثير مما سيعجبك في الإصدار المحدث من هواتف آيفون.
وسنبدأ بحقيقة أن ميزة البريد الإلكتروني ستجعل الرسائل ذات الأولوية تطفو في أعلى صندوق الوارد؛ وهذه هي الرسائل التي لها موعد نهائي أو دعوة للعمل، والتي يريد تطبيق "Mail" الجديد التأكد من اتخاذك إجراءً بشأنها في الوقت المناسب.
كذلك هناك ميزات التلخيص التي توفر الوقت، سواء كان ذلك عمليات التلخيص التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي تظهر في بعض الرسائل في صندوق الوارد الخاص بك لإعطائك خلاصة ما يتعلق بالبريد الإلكتروني قبل النقر عليه، أو أداة الملخص التي تحلل الرسائل لتسليط الضوء على نقاطها الرئيسة.
كما يقسم التحديث الجديد صندوق الوارد الخاص بك إلى فئات مختلفة للبريد الأساس، بالإضافة إلى الإيصالات، والمعاملات، والنشرات الإخبارية، والعروض الترويجية.
ميزات أقوى لسيري
تستخدم أبل
الذكاء الاصطناعي
لجعل مساعدها الرقمي "سيري" أكثر ذكاءً واستجابة؛ في النهاية، تتمثل الخطة في أن يكون "سيري" على دراية بما هو موجود على شاشة آيفون الخاص بك، ووضع هذه المعلومات في سياقها وتشكيل ردود بناءً على هذه المعلومات.
ومن هنا، يتبين وكأن تحديث iOS 18.2 الجديد هو خطوة لا بد منها إلى الأمام عبر إضافة تكامل ChatGPT إلى المساعد الرقمي من أبل ما يعزز القدرات المحادثة لـ"سيري" بالحد الأدنى.
فإذا كنت مهتمًا بشكل أكبر بتطور المساعد الرقمي ليصبح جزءًا أكثر قوة من تجربة آيفون عندك، فمن المحتمل أنك تريد أن تكون جزءًا من هذا التقدم عبر ترقية هاتفك.
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