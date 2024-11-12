لغزٌ في وفاة النجم الكوري سونغ جاي ريم... رسالة ومشاكل صحية

عُثر اليوم على النجم الكوري سونغ جاي ريم ميتًا في منزله، عن عمر يناهز 39 عامًا، وفقًا لما أوردته صحيفة Newsen.

وجرى نقل جثة النجم سونغ جاي ريم، بعد وفاته المفاجئة، إلى التشريح من أجل التوصل إلى السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاته.

وأفادت مصادر مضطلعة أنّه سيتم دفن النجم الكوري في 14 تشرين الثاني، أي بعد يومين من الوفاة، من دون عن تفاصيل أخرى حول الدفن.

فيماأشارت التحقيقات إلى أنّ جاي ريم ربما أقدم على الانتحار، حيث وُجدت إلى جانب جثته رسالة مكونة من ورقتين، بالإضافة إلى مادة نيكوتين. لكن لم يتمّ الكشف بعد عما احتوته الورقتان، وما هي التي أراد النجم إيصالها قبل وفاته.

وأكّدت العديد من المصادر المقربة، أنّ النجم الكوري عانى سابقًا من مشاكل صحية، لكن لم يتم توضيحها.

وعبّر الجمهور عن صدمتهم الشديدة لوفاة النجم الكوري، متمنين لعائلته وأصدقائه الصبر.

لمحة عن سونغ جاي ريم

وُلد سونغ جاي ريم عام 1985، والتحق بمدرسة كوانغشين الثانوية، ثم التحق بجامعة تشونغ آنغ، حيث درس تخصص أنظمة المعلومات.

ومع ذلك، كان شغفه الحقيقي يكمن في الفنّ، ممّا دفعه في النهاية إلى ترك الجامعة ومتابعة مهنة التمثيل.

وبدأت مسيرة سونغ في عرض الأزياء، حيث ساعدته ملامحه المذهلة وبنيته الجسدية على النجاح في هذا المجال.

وأصبح أوّل عارض أزياء كوري يظهر في المجلات اليابانية الكبرى مثل Men’s Nonno وPOPEYE في عام 2011.

وبسبب نجاحه اللّامع في عرض الازياء استطاع جاي ريم اقتحام عالم التمثيل، الذي كان دائمًا طموحه الأساسي، حيثُ ظهر النجم الراحل لأوّل مرة بوصفه ممثلًا في فيلم “Actresses” عام 2009، وبرز في عام 2012 من خلال دوره في فيلم "The Moon Embracing The Sun”.