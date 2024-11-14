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"لا أحد يستمع".. معرض حول الإبادة الجماعية للإيزيديين (صور)

منوعات

2024-11-14 | 08:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;لا أحد يستمع&quot;.. معرض حول الإبادة الجماعية للإيزيديين (صور)
925 مشاهدة

استضافت سفيرة الواليات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، بالتنسيق مع منظمة للواقع الافتراضي التفاعلي بعنوان "لا أحد يستمع" لاحياء الذكرى العاشرة لإلبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديين. ورحبت السفيرة رومانوسكي باثنين من الناجين من الإبادة الجماعية، ذكران ماتو وشيرين خيرو، اللتان شدد تا على ضرورة إحياء الذكرى لتجنب وقوع فظائع مماثلة في المستقبل.

ويسردُ معرض "لا أحد يستمع" تجربة قوية وغامرة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لتسليط الضوء على الفظائع التي ارتكبها داعش ضد الإيزيديين. يقدم معرض الواقع الافتراضي، الذي يتضمن لقطات مصورة من سنجار في عام ،2019 سرداً قوياً من خلال الجمع بين شهادات الناجين والتوثيق الميداني للجرائم.

وقالت السفيرة رومانوسكي: "لا تعكس هذه المبادرة الماضي فحسب، بل و تسلط الضوء على أهمية النضال المستمر للشعب الإيزيدي من أجل العدالة والمساءلة والعودة الآمنة إلى ديارهم."

على مدى األشهر الماضية، شارك أكثر من 200 شخص في العراق في تجربة "لا أحد يستمع"، والتي تعمل كمنصة للتعليم والتأمل والمناصرة. وبحسب المديرة التنفيذية لمنظمة يزدا، ناتيا نافروزوف: "التعليم هو نهج أساسي لمكافحة الكراهية، وتقدم تجربة الواقع الافتراضي 'ال أحد يستمع' وسيلة قوية لتعزيز التفاهم والتعاطف."

يمثل المعرض خطوة مهمة في إحياء ذكرى تاريخ المجتمع الإيزيدي والدعوة إلى العدالة والذكرى والتضامن على نطاق عالمي. وقال ماتو، الناجي الإيزيدي ومسؤول المناصرة في "لا أحد يستمع": "نحن نقدر بشدة دعم السفارة الأمريكية في بغداد، الذي مكننا من توسيع هذا العمل وضمان أن تشهد الأجيال القادمة على تاريخ ما حدث للمجتمع الإيزيدي."

تم إطلاق مبادرة "لا أحد يستمع" في البرلمان العراقي عام ،2020 وتم عرضها في جميع أنحاء العالم في المدارس والجامعات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وفي العراق، تم عرض تجربة الواقع الافتراضي في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في العراق-بغداد، ونصب حلبجة التذ كاري، والمديرية العامة للتربية الرياضية والأنشطة المدرسية".

 
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